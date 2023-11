EXPOSITION – ANDRÉ MASSON. IL N’Y A PAS DE MONDE ACHEVÉ 1 Parvis des Droits de l’Homme Metz, 1 novembre 2023, Metz.

Metz,Moselle

Engagé et sensible aux bouleversements de son siècle, André Masson est l’un des plus grands peintres du XXe siècle, mais aussi l’inventeur du dessin automatique dans les années 1920 et l’un des précurseurs de l’expressionnisme abstrait américain. Près de 50 ans après sa grande exposition au Musée d’art moderne de New York, le Centre Pompidou-Metz lui rend hommage, à l’occasion du centenaire du Manifeste du surréalisme.. Tout public

Vendredi 2023-11-01 10:00:00 fin : 2024-03-31 18:00:00. 14 EUR.

1 Parvis des Droits de l’Homme CENTRE POMPIDOU-METZ

Metz 57000 Moselle Grand Est



Committed to and sensitive to the upheavals of his century, André Masson was one of the greatest painters of the 20th century, as well as the inventor of automatic drawing in the 1920s and one of the precursors of American abstract expressionism. Almost 50 years after his major exhibition at the Museum of Modern Art in New York, the Centre Pompidou-Metz pays tribute to him, on the occasion of the centenary of the Surrealist Manifesto.

André Masson fue uno de los más grandes pintores del siglo XX, así como el inventor del dibujo automático en los años veinte y uno de los precursores del expresionismo abstracto americano. Casi 50 años después de su gran exposición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Centro Pompidou-Metz le rinde homenaje con motivo del centenario del Manifiesto Surrealista.

André Masson ist einer der größten Maler des 20. Jahrhunderts, aber auch der Erfinder der automatischen Zeichnung in den 1920er Jahren und einer der Vorläufer des amerikanischen abstrakten Expressionismus. Fast 50 Jahre nach seiner großen Ausstellung im Museum of Modern Art in New York ehrt ihn das Centre Pompidou-Metz anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Surrealistischen Manifests.

