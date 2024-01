Animation: « Bébé Bouquine »( Langue des signes) 1 bis rue des Bruyères Saint-Paul-lès-Dax, samedi 30 mars 2024.

Saint-Paul-lès-Dax Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:30:00

fin : 2024-03-30 11:15:00

Lecture d’albums, comptines, musique, jeux de doigts… vingt minutes pour éveiller les sens des tout-petits et les mettre en contact avec les livres. et en intégrant la langues des signes pour une expérience plus inclusive. Jusqu’à 4 ans.

1 bis rue des Bruyères Médiathèque Louise Michel

Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine mediatheque@st-paul-les-dax.fr



