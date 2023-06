TDN 2023. Lévitation réelle, un spectacle acrobatique qui défie les lois de la gravité

Le festival des Tombées de la Nuit présente le spectacle acrobatique et vertigineux Lévitation réelle du 5 au 6 juillet 2023 dans l’espace public de Rennes. Soutenu par la compagnie L’immédiat, l’artiste de cirque Camille Boitel revient défier notre perception du réel à travers l’inversion acrobatique du vertige et l’illusion de la perte de pesanteur. Lévitation réelle fera des apparitions surprises dans la ville : ouvrez l’œil !

Lévitation réelle est un spectacle acrobatique mêlant illusions d’envolées et portées inversées pendant près de 10 minutes par représentation. Nous ressentons le sol s’écrouler sous nos pieds, comme si le ciel était notre seule accalmie. Cette pièce s’inscrit dans l’espace public et le quotidien de la ville : elle se présente tout au long de la journée et à divers endroits dans les rues de Rennes. Lévitation réelle mêle perturbation, humour et émotion.

Camille Boitel © L’immédiat

L’enjeu est le suivant : comment rencontrer des personnes qui ne sont pas conscientes d’être des spectateurs avant que le spectacle ne commence ? Lévitation réelle répond parfaitement à cette question. Le chorégraphe et l’écrivain de ce spectacle Camille Boitel nous explique les prémices de ce projet : « J’ai commencé à faire des spectacles dans la rue quand j’étais enfant », déclare Camille Boitel. Depuis ses débuts, le chorégraphe cherche à ancrer son art dans un réel en proposant des créations qui semblent de premier abord irréelles aux yeux des spectateurs. « Lors de la préparation de mon premier spectacle qui est sorti en 2002 (et dans lequel il y a eu la première version de la lévitation), le sol de ma salle de répétition était quasiment non praticable : il y avait la fête tous les soirs et je répétais le lendemain matin. On retrouvait de la bière renversée par terre, des verres cassés, un sol collant, tout ça par moins de dix degrés. La personne qui faisait le ménage en même temps que mes répétitions versait des grands seaux d’eau pour en venir à bout… Je trouve cela drôle, que l’idée de Lévitation Réelle me soit venue à ce moment là. »

Pour cette nouvelle édition du festival des Tombées de la Nuit, Lévitation réelle met en scène une personne qui ne peut plus toucher par terre avec une sensation de panique et de vertige à l’envers. « Depuis le début, on aime bien parler des fragiles, des cabossés, ceux qui sont impactés. Ce sont les gens les plus touchants. Nos échecs sont parfois les plus belles choses à raconter. Nos créations dressent divers portraits de l’incontrôlable. Le travail de la compagnie est également une tentative constante d’être dans l’instant. » Même si cela pourrait vous étonner, cette représentation est produite sans trucage. Par leur déstructuration du poids, ces artistes de cirque nous transmettent un vertige contagieux à travers l’illusion de la perte de pesanteur. Ces sensations sont uniquement liées à notre cerveau et à notre corps. Les prouesses techniques alliant équilibre et déséquilibre des porteurs et voltigeurs participent grandement à cela. « Deux images se battent en duel : celle de la pression pour ramener quelqu’un au sol et celle de le sauver (comme pour le rattraper aux bords du vide mais dans l’autre sens). Il y a un côté très intime », déclare Camille Boitel.

La lévitation réelle © L’immédiat

Cette création 2022 est avant tout un jeu avec l’attente du spectateur, assez inhabituel. Il n’y a pas de lieux et d’horaires précis. « On veut s’adresser à tout le monde. On a la chance d’avoir les deux publics : celui qui est spectateur en attendant la pièce et celui qui devient spectateur en voyant la chose. Nous savons dans quelles zones nous allons jouer, mais pas le spectateur. C’est amusant puisqu’il faut enquêter pour nous trouver », annonce le chorégraphe. Ce spectacle est le plus souple et flexible de la compagnie l’Immédiat. Tous les espaces deviennent une scène. Il y a beaucoup de possibilités et peu de limites.

Pour cette représentation aux Tombées de la Nuit, « l’équipe jouera avec moi dans un des rôles. Je remplace un des interprètes pour l’occasion ». La lévitation se joue en effet avec plusieurs interprètes par rôle selon les lieux et est toujours un peu différente selon les contextes. C’est d’ailleurs la première fois que la compagnie va chercher des interprètes extérieurs pour leurs compétences bien précises. Jusque là, dans l’Immédiat, les artistes étaient engagés avant tout pour ce qu’ils ne savaient pas encore faire, puis entièrement formés par la compagnie. « Ici, on profite de la technicité d’interprètes circassiens et on travaille plutôt à les déformer un peu, en tordant toutes leurs habitudes et en utilisant leurs techniques comme à l’envers. En tentant dans le jeu, d’effacer d’eux tout ce qu’on peut reconnaître ».

Lévitation réelle est un spectacle qui développe l’esprit critique et pousse à réfléchir. Elle regroupe diverses valeurs. C’est avant tout « le désir de procurer des sensations et des émotions ainsi que l’envie de jouer pour n’importe qui ». Pour Camille Boitel, « il y a un aspect empathique où l’on souhaite aider la personne. Il y a également un côté très humble d’une pièce très technique et travaillée qui se dévoile comme un hasard. Évidemment, c’est aussi le fait d’être ensemble ». La beauté de cette création réside dans le fait que les spectateurs perçoivent quelque chose qui semble irréel, mais qui prend vie dans leur réalité. L’illusion est si forte que même si l’on n’y croit pas mentalement, notre corps en sera persuadé à notre place. Lévitation réelle, « c’est la sensation de vivre un moment à l’intérieur du spectateur », avoue son chorégraphe.

La lévitation réelle © L’immédiat

Camille Boitel et la compagnie l’Immédiat ont une créativité qui semble inépuisable. Leurs projets futurs montrent une capacité exceptionnelle à repousser les limites de l’imagination et à surprendre continuellement son public. Parmi ces nombreuses ambitions, deux projets principaux se détachent :

Le spectacle sans titre et sans créateur : « une création tellement maniable et adaptable qu’elle soit différente selon les lieux. Il serait très intime et ne transporte aucun décor. C’est le portrait de l’immédiat et de l’instant qui ne se joue que dans les corps. » C’est un spectacle rempli de surprises à découvrir prochainement.

: « une création tellement maniable et adaptable qu’elle soit différente selon les lieux. Il serait très intime et ne transporte aucun décor. C’est le portrait de l’immédiat et de l’instant qui ne se joue que dans les corps. » C’est un spectacle rempli de surprises à découvrir prochainement. Le film L’art de la précarité : « C’est une sorte de portrait d’artistes qui seraient pires que nous, qui seraient vraiment allés jusqu’au bout de leurs œuvres. En même temps, c’est une fiction réalisante, c’est-à-dire qu’en décrivant les artistes et leurs œuvres à travers le film, nous les faisons pour de vrai. »

Infos pratiques

Lévitation réelle, du 5 au 6 juillet 2023

Apparitions surprises dans la ville pendant toute la journée. Gratuit & tout public. 15 minutes par représentation.

Contact : Site web Les Tombées de la Nuit / Compagnie L’immédiat