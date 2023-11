Les 2 et 3 décembre 2023, la Boutique Modique organisée par 3motsdeplus propose, de 14h à 18h30 au Totem de l’Innovation, 2 rue de la Gare à Saint-Brieuc une librairie à tout petits prix et des conversations avec des auteurs. La Boutique Modique est l’occasion de partager avec les habitants le goût pour des livres, des autrices et des auteurs.

Rendez-vous d’avant Noël, la librairie éphémère propose un ensemble de 2 000 livres choisis, à tout petits prix. L’évènement est l’occasion de convier des écrivains, souvent amis et voisins, qui ont une actualité éditoriale, et d’avoir avec eux des entretiens autour de leurs ouvrages.

La librairie éphémère

Sont mis en vente : des « dénichés » au fil des mois, une sélection d’ouvrages « sauvés des eaux », et de belles fins de séries à prix très très modestes, de la poésie, des carnets d’écriture, de superbes albums pour enfants, tous livres neufs à des tarifs minis.

On peut y acquérir également les livres récents des auteurs présents, d’autres proches, amis ou partenaires de l’année. Chacun trouve son bonheur sans compter, et peut y faire ses cadeaux de fin d’année !

Le programme des rencontres

Chaque entretien dure 45 mn. Accès gratuit.

Six écrivains sont invités pour des conversations publiques. Lors de ces conversations au plus près, on tourne les pages avec eux, on apprend comment leurs livres sont nés, on se laisse séduire par l’écoute de quelques extraits, et on repart les bras chargés.

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

14h15 – Inauguration de la Boutique. Thé / café gourmands.

15h15 – Gérard Alle s’entretient avec Hélène Péchey au sujet de son roman Zone tendue.

16h15 – Jean-Pascal Dubost feuillette avec Michel Guyomard deux de ses ouvrages : La pandémiade et La reposée du solitaire

17h15 – Sophie Tessier ouvre son livre Lumen en compagnie d’Hélène Péchey.

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

15h – Yahia Belaskri échange avec Vincent Flochel autour de ses deux derniers ouvrages : Le Silence des dieux et Chroniques amères d’un Méditerranéen.

16h – Nathalie Léger-Cresson dialogue avec Michel Guyomard sur Le sens du calendrier.

17h – Dimitri Rouchon-Borie évoque avec Vanessa Lozay la genèse de son récent livre : Le chien des étoiles.

Durant les deux jours, des expositions

Livres d’artistes de La Baraque de chantier – Dominique Barberet et Claude Baudin.

Encres de François Bossière

6 conversations avec des auteurs

Gérard Alle – Zone tendue (Ed. In8, 2023)

Né le 27 décembre 1953, à Bègles, Gérard Alle passe enfant toutes ses grandes vacances chez sa grand-mère Perrine, en Bretagne, qui ne sait ni lire, ni écrire et ne parle que le breton. Fille d’un conteur réputé, elle lui transmet l’envie de raconter des histoires. Il exerce de multiples métiers : facteur, docker, boulanger, comédien, journaliste, qui ont tous un retentissement sur son choix d’écrire. Il est également réalisateur de documentaires. Les personnages de cette novella sont tous des archétypes de l’histoire de Douarnenez et qui en trimballent les blessures. Cette zone de bord de mer reçoit une demande énorme pour venir habiter là, avec les risques que cela fait courir aux habitants sur place. « J’ai introduit le parler douarneniste en le triturant pour que ça ait l’aspect de l’oral sans en être. »

Autres ouvrages : – Scottish Lamento (In8, 2020) – Memento Mori (In8 – Court-Circuit, 2016) – Le Vin des rebelles (Coop Breizh, 2009). Parmi ses films : Mon lapin bleu (2013), L’or des Mac Crimmon (2018)

Jean-Pascal Dubost – La pandémiade (Ed. Isabelle Sauvage, 2022) et La reposée du solitaire (Ed. Rehauts, 2023)

Jean-Pascal Dubost vit en Forêt de Brocéliande où il se sent bien. « L’animal est à la lisière de mon langage. » Ce n’est pas pour lui déplaire tant il se sent proche des animaux, appréciant de les savoir libres et sauvages. La reposée… est composé de notes écrites au fil du temps est idéal pour saisir la solitude assumée, plutôt heureuse de l’écrivain. Il n’est pas pour autant homme vivant hors du monde et du temps. Les stances de La pandémiade portent sur le quotidien « horrifique » de mars 2020 à octobre 2021. La période sanitaire est l’occasion pour lui de rappeler que la poésie a pour fonction de dire « merde » au pouvoir. Le parler-Dubost est trempé dans la vitalité. Joyeux, il est une jonglerie permanente avec la langue ancienne.

Autres ouvrages : – Assemblages & Ripopées (Tarabuste, 2021) – Phrases de la Mort, phrases, (L’Atelier Contemporain, 2022) – Du travail, journal de résidence, (Éditions L’Atelier Contemporain, 2019)

Sophie Tessier – Lumen (Diabase, 2023)

Née à Rennes en octobre 1976, Sophie Tessier est professeur de Lettres. Passionnée de littérature, et notamment par l’œuvre de Julien Gracq, qu’elle a rencontré plusieurs fois, elle a vécu un an au Canada. Son intérêt très marqué pour les pays nordiques l’a également conduite en Norvège, en Islande, et surtout au Groenland dont la mythologie, la culture et les paysages exercent sur elle une profonde fascination. Dans Lumen, Hekla jeune linguiste prend pied dans une région du grand Nord : « Quelle idée vous hante, Hekla ? » Sveinn sera son guide, attentif et compréhensif, sur les chemins du froid, du feu, de la vie, de la mort. « Nus nous entrons, nus nous sortons. Entre temps que de déguisement à soi-même… »

Autres ouvrages : – Groenland Est (Aber Editions, 2013) – Varech (Diabase, 2017)

Yahia Belaskri – Le Silence des dieux (Editions Zulma, 2021) et Chroniques amères d’un Méditerranéen (Editions Magellan & Cie, 2023)

Journaliste algérien installé en France depuis les émeutes de 1988, il considère que l’écriture est pour lui un acte de liberté. À travers de nombreux articles, récits, nouvelles et romans, il pose un regard humaniste et critique sur l’histoire de l’Algérie, de la France et des rapports entre ces deux pays. Le Silence des dieux s’inspire de faits réels pour nous convier dans un petit village aux portes du désert qui se retrouve du jour au lendemain coupé de tout : face à tous les enfermements, c’est une magnifique allégorie de la liberté et de la réconciliation. Chroniques amères d’un Méditerranéen, l’auteur raconte, commente et réagit aux soubresauts du Monde, de l’Afrique et de l’Algérie entre 2010 et 2022.

Autres ouvrages : Le Livre d’Amray (éd. Zulma, 2018) – Abd El-Kader : Le combat et la tolérance (éd. Magellan & Cie, 2016) – revue Apulée fondée avec Hubert Haddad.

Nathalie Léger-Cresson – Le sens du calendrier (Ed. des Femmes, 2020)

Nathalie Léger-Cresson est née à Paris. Elle passe quatre ans dans les champs au Mexique pour son doctorat en biologie, puis écrit. Elle publie d’abord pour la jeunesse puis réalise une pièce de théâtre et de fictions radiophoniques pour France Culture. Ce livre est son journal doux-amer, tissant réalisme, poésie et contes cruels. « L’amour a fait naufrage. À Paris, sous les toits, la narratrice grave son calendrier comme Robinson Crusoé. Elle échafaude aussi d’audacieuses architectures de petites cuillers ou note des idées pour faire fortune. Dans son hamac, elle accueille enfants ou amants, échos du dehors, rêves ou cauchemars du dedans. »

Autres ouvrages : – Encore et Angkor (Editions des Femmes, 2012) – Hélice à deux (Editions des Femmes, 2014) – A vous qui avant nous vivez (Editions des Femmes, 2018)

Dimitri Rouchon-Borie – Le chien des étoiles (Ed. Le Tripode, 2023)

Dimitri Rouchon-Borie est né en 1977 à Nantes. Il est journaliste spécialisé dans la chronique judiciaire et le fait divers. De la chronique judiciaire, il est passé au roman et est devenu rapidement un écrivain remarqué puisque son premier roman Le démon de la colline aux loups, lui a valu, entre autres distinctions, d’être finaliste du Goncourt du premier roman. « Il me faut imaginer, par empathie, l’histoire des accusé·e·s me permettant de les reconnaître comme des semblables. Écrire pour rendre à toutes ces femmes et à tous ces hommes une part d’humanité. » Étonnant road movie gitan, Le Chien des étoiles est un périple cruel et doux, une magnifique sonate pour cœurs et corps souffrants en quête de réparation.

Autres ouvrages : – Fariboles (Le Tripode, 2022) – Ritournelle (Le Tripode, 2021) – Le démon de la colline aux loups (Le Tripode, 2020)

Les expositions

LES LIVRES D’ARTISTES DE LA BARAQUE DE CHANTIER.

La Baraque a été fondée en 2003 par Dominique Barberet-Grandière, poète et Claude Baudin, passionnée par la photographie et ses procédés anciens. La Baraque, présente une partie de l’année à Plougrescant, réalise des ouvrages artisanaux à tirage limité. Par leur habillage raffiné papier-image-mise en page, elle offre aux textes, des écrins. Dans la continuité de cette présentation, un week-end « Apprivoiser le livre d’artiste » se tiendra en 2024. Une rencontre préparatoire se tiendra à l’Espace Curie, mardi 5 décembre à 18h.

LES ENCRES DE FRANÇOIS BOSSIÈRE.

Auteur des Ubus d’encre pour l’Almanach 2023 « Jarry revient », François Bossière est installé entre Paris et la Bretagne. Il y a toujours dans ses œuvres une part de résurgence de lieux et d’atmosphères qui l’ont marqué : territoire cévenol élargi, épaisseur temporelle de la Chine du plateau de loess regorgeant de jarres immémoriales, visions fugitives et récurrentes de broussailles vécues comme des viviers. L’encre et la large gamme des pinceaux chinois permettent à François Bossière de tirer parti d’apparitions immédiates, aléatoires et déroutantes.

La Boutique Modique est organisée par l’association 3MOTSDEPLUS – 4 rue Félix Le Dantec 22000 Saint-Brieuc – 3motsdeplus@gmail.com – tel 06 77 68 56 72

Avec le soutien de la Ville de Saint-Brieuc, et l’aimable collaboration du Totem de l’Innovation et de la Nouvelle Librairie.

