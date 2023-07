Transat en ville à Rennes. Partage de GroOove, une rencontre dansée qui vous mettra dans le MoOod !

Partage de GroOove, c’est un événement de danse inédit créé par l’association MoOod dans le cadre d’une carte blanche donnée au 4Bis par Transat en Ville. Cinq équipes de danseurs issus d’horizons différents se rencontreront au festival Quartiers d’Été au Parc des Gayeulles jeudi 20 juillet 2023, pour vous en mettre plein la vue… Ouvrez l’œil !

L’association de danse MoOod a été créée à Rennes en 2022, en réponse à un manque de manifestations culturelles causé par la pandémie de Covid-19 ces dernières années. Composée de 5 danseurs et danseuses, elle a pour vocation de transmettre et partager la culture hip-hop au sein de la métropole rennaise à travers toutes sortes d’événements. « On développe des choses pour que la culture vive et qu’à travers des gens comme nous, elle puisse faire danser et donner le sourire », explique Lam, danseur à Rennes depuis environ 25 ans et professeur de hip-hop. Entre les soirées, prestations et rencontres entre danseurs et danseuses, MoOod compte faire découvrir l’univers du hip-hop de toutes les façons possibles !

Les 5 membres de MoOod : Cao-Son (en haut), Madjo (gauche), Lam (centre), Flora (droite) et Guillaume (au sol) © Dawn Oner

« On a commencé par se faire connaître en créant une petite vidéo qu’on a tournée dans le skate park de la Courrouze, où on danse », raconte Marjorie dite Madjo, danseuse depuis 15 ans, également professeur de hip-hop. « On a invité plein de danseurs. » Par la suite, contactés par la Ville de Rennes, ils ont participé à l’inauguration de la ligne b du métro, en septembre 2022.

Dans le cadre du festival Quartiers d’Été, qui fêtera ses 30 ans les 19 et 20 juillet prochain, le 4bis, organisateur de l’événement, passe une commande à l’association MoOod. Comme l’expliquent les deux danseurs, pendant très longtemps, « un battle de hip-hop était organisé tous les ans à Quartiers d’Été », comme une tradition. Mais avec le Covid-19 et l’interruption de nombre de manifestations culturelles, l’événement a dû être arrêté. Le 4bis demande aujourd’hui à MoOod de créer un projet similaire pour l’édition 2023.

« On a réfléchi à un concept qu’on a inventé en s’inspirant d’autres projets pour proposer Partage de GroOove, qui n’est pas vraiment un battle. C’est une rencontre dansée. » Madjo

Une vingtaine de danseurs, réunis en cinq équipes, vont se rencontrer sur la grande scène. Ces équipes, aux styles de danse très différents, sont représentées par plusieurs associations et compagnies rennaises. Il y a la team swing (Hop n’ Swing et Apple Jazz), la team danse latine (Cubanizate), la team dancehall (Gyal Dem Fusion), la team danse afro (Your Vibe), et la team danse urbaine/hip-hop représentée par quatre danseurs issus d’associations et de compagnies différentes. Chaque équipe va en rencontrer deux autres. « Par exemple, l’équipe swing va être face à l’équipe hip-hop et elle ne va pas danser sur du swing, mais sur la musique de l’équipe d’en face », explique Madjo. « C’est un échange en freestyle, il n’y a pas de chorégraphie précise obligatoire. »

Un vrai challenge, d’autant plus que contrairement au hip-hop, les autres danses présentées ici laissent moins de place à l’improvisation. Les artistes devront ainsi composer avec une musique qui n’est pas la leur alors qu’ils n’ont pas, pour la plupart, l’habitude du freestyle. « Ils vont devoir se trouver des repères », indique Lam. « C’est aller dans l’inconnu et ce qui est intéressant, c’est d’arriver à s’en sortir malgré le fait qu’on n’ait pas l’habitude de cette musique-là. C’est jouer, découvrir. » La musique de DJ Freshhh et Franco, fondateur de la structure Engrenages à Rennes et activiste de la culture hip-hop, dans le rôle du speaker, ambianceront cette soirée. Entre les échanges, chaque équipe fera une démo de son style, sur sa propre musique cette fois.

L’objectif de Partage de GroOove est aussi d’amener les danseurs de milieux différents à se rencontrer et à danser ensemble, chose qui n’arrive pas assez souvent selon Lam et Madjo. Et ce malgré le fait qu’ils connaissent les autres associations. « On veut mélanger les genres pour casser les codes. C’est intéressant de pouvoir discuter, partager un moment et avoir des souvenirs avec des personnes qui ne font pas le même art », expliquent-ils. Lam rappelle aussi l’essence même de la culture hip-hop, ses origines : « À l’époque, les gens se mélangeaient entre différentes cultures. On s’inspire des différences des autres pour faire évoluer son propre art. C’est ça le but du jeu : d’inspirer des gens à se rencontrer, à se parler dans la danse. » Cet événement leur permettra donc, d’une certaine façon, de toucher un plus large public à Rennes et d’être moins centré sur le hip-hop, leur style principal de danse.

« On essaie d’avoir cette ouverture d’esprit pour toucher les gens et différentes générations. » Lam

Partage de GroOove en est à son premier essai, mais l’association espère bien pouvoir renouveler ce projet par la suite. « Si ça marche, on aimerait bien faire avec d’autres équipes et d’autres styles de danse. » Pour aller un peu plus loin, Madjo imagine aussi créer des événements autour de la culture hip-hop en général, mêlant danse, rap, beatbox et graffeurs. « Et même, pourquoi pas, faire un festival ! » Mais ce que MoOod souhaite avant tout, c’est le bien-être de tous les danseurs et danseuses. « Tu viens avec ce que tu es et tu fais en fonction de ton corps, de tes possibilités. On essaie de retrouver le côté positif de la danse sans le rapport à l’argent ou la compétition. Juste le côté amour, partage et bienveillance », conclut Lam sur une jolie note.

Alors, rendez-vous au Parc des Gayeulles pour une folle soirée qui vous mettra des étoiles dans les yeux et qui sait, vous donnera peut-être envie de danser à votre tour… Let’s groOove tonight !

Infos pratiques

Jeudi 20 juillet 2023 à 20h15 au Parc des Gayeulles (Rennes)

Facebook asso MoOod / Instagram

