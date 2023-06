Rennes. Découvrez Transat en ville présenté par son équipe programmatrice

Transat en ville revient animer l’été rennais du 8 juillet au 19 août 2023. Place de la Mairie et dans différents quartiers de la ville, une trentaine de concerts et de spectacles gratuits sont proposés pour le plus grand plaisir des habitants et des touristes. À l’origine de ce festival, la Ville de Rennes a travaillé cette année avec un comité de programmation composé à partir du milieu culturel local afin de composer une affiche éclectique et alléchante.

D’ici peu fleuriront, place de la mairie à Rennes, les traditionnelles chaises longues de Transat en ville. Le festival d’été de la Ville de Rennes fête cette année sa 19e édition. « Il a pour objectif d’animer la ville pour celles et ceux qui ne partent pas en vacances, mais également pour proposer des animations aux touristes », annonce Tifenn Contival, coordinatrice du festival depuis 9 ans. Sa binôme Solen Racinet, responsable de l’administration et de la production, ajoute : « selon moi c’est un vrai festival populaire : accessible, éclectique, tout l’été ».

Événement fédérateur, Transat en ville met aussi au diapason différents services de la ville qui travaillent de concert à la bonne tenue du festival. Celui-ci a aussi « la volonté de mettre en avant des acteurs de Rennes qui animent la ville tout au long de l’année », précise Tifenn Contival. Et la liste est longue : « 3 hit Combo, Les Tombées de la Nuit, La Pie qui joue, Ilta Studio, Skeudenn Bro Roazhon, Lumière d’août, Clair-Obscur, Dooinit, Opéra de Rennes, les Bibliothèques de Rennes, Compagnie Primitif, Les Trans Musicales, DMZ, Texture, Les Embellies, Comptoir du Doc, Danse à tous les étages, 4 Bis Information Jeunesse, etc. »

Ces collaborations avec les acteurs culturels de la ville donnent lieu cette année à neuf cartes blanches. Avec neuf structures représentant l’offre culturelle variée de la ville : la compagnie de théâtre Lumière d’août, l’association cinéphile Clair Obscur, l’ensemble baroque La Pie qui joue, Ilta studio, qui propose des interventions dans l’espace public, l’Opéra de Rennes, le festival Quartier d’été, les Trans Musicales, P’tits Bateaux et les Bibliothèques de Rennes.

Transat en ville au parc de Brequigny

Nouveauté de 2023, Tifenn Contival et Solen Racinet ont sollicité des acteurs et actrices de la culture rennaise pour former un comité de programmation. On y trouve Pauline Merdy, manageuse et bookeuse d’artistes et chargée de projets artistiques ; Gwenal Guriec, diffuseur d’artistes nationaux et internationaux ; Cédric Bouchu, programmateur du festival I’m From Rennes ; Yvan Le Bras, coordinateur de projets culturels. Fidèles de l’événement, c’était pour eux une évidence que de rejoindre l’équipe, « Transat en ville étant un festival guidé par des valeurs communes aux nôtres : volonté d’accessibilité et de découverte, à l’écoute de son public, et dans le respect des droits culturels de chacun et chacune », déclarent-ils.

Chacun et chacune peut alors apporter sa touche à une programmation collective. « Ce fonctionnement est une grande nouveauté et je trouve que cela apporte énormément au festival : une palette élargie d’horizons musicaux diversifiés, de la discussion autour d’esthétiques et de projets connus et moins connus, des rencontres enrichissantes et authentiques ! », s’enthousiasme Solen Racinet.

Interrogé, le comité de programmation nous donne quelques recommandations. « Assurément, l’ensemble de la programmation Transat en ville 2023 mérite le plus grand des intérêts, tant chaque proposition d’artistes s’est faite comme une évidence pour le comité de programmation. Néanmoins quelques projets ont retenu davantage notre attention, tels que l’ouverture du festival par les Rennais de Cut The Alligator (8 juillet), le concert de la chanteuse Lisa Ducasse (15 juillet), ou encore les rythmes envoûtants des six chanteurs et chanteuses de San Salvador (5 août). Du côté des cartes blanches, là encore il y a du choix et de la très grande qualité ! Mais nous ne louperons pas le concert d’Ajate (23 juillet), programmé par l’Association Trans Musicales. »

