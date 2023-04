Rennes. Kickart réunit les arts dans la fête

Connaissez-vous Kickart ? Lancée en 2021, cette association rennaise rassemble des artistes de tout poil lors de ses événements. Arts plastiques et visuels, arts corporels, création artisanale, arts du spectacle, musique, jeux et animations se joignent à ce joyeux bazar de formes et de couleurs. Votre curiosité est titillée ? Allez découvrir le village Kickart au festival Réveille ta moelle samedi 22 avril 2023.

Fringues, bijoux, affiches, tatouage, jeux en bois, un fond de musique et plein d’autres surprises, l’association Kickart crée des événements réellement pluridisciplinaires. Dans l’événementiel, la musique tient souvent le haut du pavé tandis que les autres arts font office de compléments appréciés mais relégués au second plan. Kickart fait le pari inverse, proposant un cocktail généreux de pratiques artistiques, créatives et ludiques. « On veut rassembler le plus de choses possibles », annonce Léa Giffard, une des fondatrices de l’association.

Celle-ci s’est passionnée pour la couture pendant les confinements de la crise Covid et lance dans la foulée sa marque, Slowlee. Autour d’elle, plusieurs de ses amis rencontrés pendant leurs études de communication événementielle développent des activités créatives. Castille est musicienne et créatrice de bijoux en perle (Jean Castix). Élisa travaille différents arts visuels, notamment le collage et la photographie (Élisalutcava). Titouan est tatoueur (Criquet). Telio est rappeur (Enezi) et versé dans la cuisine. Janig est graphiste et illustrateur (Empty Visuals). « On s’est rendu compte qu’à part dans les événements de musique électronique il n’y avait pas beaucoup d’occasions de présenter nos travaux », explique Léa Giffard.

Les six amis décident alors de lancer leur propre association événementielle, épaulés de la talentueuse graphiste Nina Sauer Swindells, et rejoints récemment par Thibault Briane, DJ et producteur techno (Dom 2 Tiz). En juin 2021, l’équipe organise un premier événement privé pour se roder. Un franc succès qui mène, dans les mois qui suivent, au dépôt de l’association Kickart et à un premier événement public à Rennes en décembre 2021. Celui-ci prend la forme d’un pop up store de créateurs et créatrices à Soulbarex, boutique éphémère du Barexpo.

En 2022, Kickart diversifie ses formats d’événements. Outre les week-ends pop up store au Barexpo, l’association lance les soirées Kitsch Art au bar l’Uzine, avec une fois de plus des créateurs et créatrices, mais aussi des DJ, des artistes drag, ou une danseuse de waacking. Kickart intervient aussi dans des open airs, proposant un village en parallèle des programmations musicales. On y trouve des stands de créateurs et créatrices ou encore la Kickermesse : des jeux en bois fabriqués à la main à partir de matériaux de récupération et disponibles en accès libre.

Cette année de lancement sera riche puisqu’en sept événements Kickart réunit 70 artistes et une vingtaine de pratiques artistiques. « Les arts visuels sont très présents, la création artisanale, les modifications corporelles comme le tatouage, le piercing, le nail art, les strass dentaires, le maquillage », énumère Léa Giffard. « Jusqu’ici, on a fait travailler nos connaissances, mais on fait énormément de veille et on commence à ouvrir les candidatures d’artistes. N’importe qui peut nous contacter pour nous présenter son travail. »

Et les prochaines semaines de Kickart s’annoncent chargées. Le samedi 22 avril 2023, l’association installe son village au festival Réveille ta moelle dans le parc du Thabor. À l’affiche : massage et initiation à l’automassage avec Betty, nail art avec Hizu Nailz, la friperie Friptonik, le stand de vêtements upcyclés et l’atelier broderie de Dans nos tiroirs, une fresque peinte en direct pendant l’événement et, évidemment, la Kickermesse et son stand paillettes.

Kickart sera aussi présente à l’open air du Made festival au parc des Gayeulles le samedi 27 mai. Mais LE rendez-vous à ne pas manquer est le Week-end parallèle, dont le point d’orgue sera un open air au parc de la Touche le 17 juin. Kickart se joint à cinq collectifs de musique électronique pour une folle journée où l’association mettra les petits plats dans les grands pour proposer une formule la plus complète possible : village de stands, kermesse animée et autres surprises.

D’événement en événement, les propositions de Kickart prennent de l’ampleur. Et l’association ne manque pas d’ambitions pour la suite. « On voudrait mettre en place de l’animation pure, en dehors des jeux en libre-service, comme des 1, 2, 3 soleil géants, des chaises musicales, etc. Il y a aussi d’autres dimensions qu’on aimerait explorer, le théâtre, la danse », annonce Léa Giffard. Autant de nouvelles propositions qu’on aura peut-être la chance de découvrir lors d’un premier festival Kickart, envisagé pour fin septembre.

