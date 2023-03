Rennes. Le Made Festival revient pour une nouvelle édition

Le Made Festival est organisé par l’association Dancing Robots depuis 2016. Il s’adresse à un public amateur de musiques électroniques et propose des événements divers et variés (live, DJ set, showcase…) pendant quatre jours un peu partout dans la ville de Rennes au mois de mai. Pour sa sixième édition qui aura lieu du 25 au 28 mai 2023, le festival débutera le jeudi soir dans les différents bars partenaires de la ville programmés par les collectifs et artistes locaux.

Un grand rendez-vous de la culture électronique en France

Le premier temps fort du Made aura lieu la nuit du vendredi au 1988 Live Club (3 salles) de 0h à 6h.

Le samedi, les festivaliers se rendront aux Gayeulles, le plus grand parc de Rennes pour un open-air de 15h à 21h avec deux scènes. Ensuite, l’événement principal du Made se déroulera comme chaque année le samedi soir au parc des expositions de Rennes dans les halls 5 et 9.

Enfin, le dimanche sera consacré comme le jeudi aux collectifs et associations de la région.

Un événement fédérateur et accessible

Pensé comme une vitrine fédératrice de la culture électronique, le Made Festival propose aux différents collectifs et artistes du Grand Ouest d’organiser en collaboration leurs propres événements ou bien de participer à un tremplin leur permettant de se produire en première partie sur les différents sites du festival.

Alternant événements de jour comme de nuit, gratuits comme payants avec des artistes émergents ou internationalement reconnus, le festival attire tous les publics, des connaisseurs aux curieux ainsi que les familles ou noctambules avertis.

Tous les sites principaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

© Nicolas Dequin

Format édition 2023 du 25 au 28 mai

Jeudi / Vendredi 20h-1h : Bars partenaires, partout dans Rennes

Pour les soirées de lancement de l’édition 2023, une dizaine de bars de la ville accueilleront le Made Festival. Artistes et collectifs locaux auront carte blanche pour organiser leur événements avec leur programmation.

Vendredi 0h-6h : 1988 Live Club (3 salles 1200 places)

Fameux club rennais des musiques électroniques et actuelles, le 1988 Live Club s’est fait un nom dans la capitale bretonne et en France en l’espace de 7 ans. De nombreuses pointures à la fois house et techno s’y sont produites. Le Made Festival investira les 3 salles du club avec 9 artistes locaux et internationaux.

Samedi 15h-21h : Parc des Gayeulles (2 scènes 7000 places)

Le Made Festival organisera un grand open-air la journée du samedi dans le plus grand parc de Rennes : Les Gayeulles. House Music, restauration, stands et boisson seront proposés de 15h à 20h30 à un public de tout âge.

© Nicolas Dequin

Samedi 23h-6h : Parc des expositions (2 halls 12000 places)

Le Parc des Expositions accueille les plus grandes manifestations du Grand Ouest (concerts, manifestations, salons, foires). En 2022, 8000 personnes sont venues danser sur les deux scènes du festival.

© Nicolas Dequin

Tremplin Made

Comme chaque année, un tremplin est organisé pour inviter les artistes et DJ’s du Grand Ouest à participer au festival. Les lauréats décrocheront leur sésame et pourront jouer sur les différentes premières parties au 1988 Live Club, au Parc des Gayeulles ainsi qu’au Parc Expo.

Les têtes d’affiche au Made Festival 2023

ADIEL – Italie : Artiste italienne singulière, Adiel se consacre à une techno brute, teintées de mélodies rythmées, obscures et profondes. Ses compétences de DJ et de productrice ont déjà soulevé les foules d’Europe et elle ne compte pas s’arrêter à quelques frontières.

1988 Live Club / vendredi 26 mai / nuit

AVALON EMERSON – USA : Le vent souffle en Arizona… d’où vient Avalon Emerson, figure incontournable underground et reconnue pour ses DJ sets dynamiques atteignant toutes les époques et tous les genres de musique : house, techno, rave, new wave, disco et bien plus encore !

Parc des Gayeulles / Samedi 27 mai / jour

BELARIA – France : La jeune et talentueuse DJ et productrice Belaria gravit les échelons depuis 2018 assumant un style unique, allant de l’Italo-Disco à l’EBM en passant par la Dark Disco ou la Synth Wave, tout en conservant ses inspirations principales : la New Wave et la Synth Pop.

1988 Live Club / vendredi 26 mai / nuit

CASSIE RAPTOR – France : Cassie Raptor est reconnue comme l’une des figures majeures de la nouvelle scène techno & hard techno. Ambiance brute, kicks lourds, percussions industrielles et textures analogiques, elle dégage une énergie cathartique sur le dancefloor. Respirez et plongez dans le monde Raptor !

Parc des Expositions / Samedi 27 mai / nuit

CC:DISCO! – Australie : Directrice de label, DJ, organisatrice de soirées et animatrice d’émissions à la radio, CC:DISCO! propose une sélection Disco, House et Boogie cuts avec une énergie venant du coeur, qui contamine joyeusement les dancefloors qui croisent son chemin.

Parc des Expositions / Samedi 27 mai / nuit

DAMON JEE – France : Au cours des 20 dernières années, Damon Jee s’est taillé une solide carrière, écrivant un nouveau chapitre passionnant pour le scène musicale électronique mondiale. Il est le compagnon qui a réussi à briller en restant fidèle à lui-même, un alchimiste musical qui expérimente différents univers sonores.

1988 Live Club / vendredi 26 mai / nuit

DJ BORING – Australie : Tristan Hallis aka DJ Boring est tout sauf ennuyeux. Il revendique un style où la trance se marie avec la house «old-school», et où la Techno fusionne avec presque tout ce qui groove. Un joyeux mélange inspiré des sons de Detroit et Chicago of course !

Parc des Expositions / Samedi 27 mai / nuit

DR. RUBINSTEIN – Allemagne : Régulière du célèbre club Berghain et passionnée de vinyles dans l’âme, Dr. Rubinstein possède un style rave unique marqué par une énergie contagieuse et une sélection impeccable de bangers techno aux lignes de basse acides.

Parc des Expositions / Samedi 27 mai / nuit

DYLAN DYLAN – France : Compositrice de musiques électroniques aux influences variées (House, Breakbeat, UKG, Hip-hop…), Dylan Dylan brille par ses productions depuis 2011 et une carrière de DJ naviguant entre house breaké, techno ou encore boucles acid.

Parc des Gayeulles / Samedi 27 mai / jour

HARRISON BDP – UK : Avec des sorties remarquées notamment sur Pulse Msc ou Yokaku, Harrison BDP est capable de combiner house classiques et paysages sonores futuristes qui nous transportent dans un voyage spatiotemporel.

1988 Live Club / vendredi 26 mai / nuit

MARIE MONTEXIER – Allemagne : Née en Allemagne d’origine française, le format préféré de Marie en tant que DJ est le vinyle. Curieuse des genres et des styles, ses influences multi-éclectiques insufflent ses sets, principalement basés de house, de rythmes aux parfums tribaux et de techno trippante.

1988 Live Club / Vendredi 26 mai / nuit

OR:LA – UK : Une vaste connaissance de divers genres et tempos est ce qui sépare Or:la de nombreux autres jeunes DJ du moment. Alliant les subtilités de la UK bass au breakbeat et à la techno, son succès en tant que productrice dynamique et sélectionneuse de genres lui a valu une émission sur la BBC Radio ainsi qu’une tournée mondiale sur le circuit des festivals et autres clubs célèbres.

Parc des Expositions / Samedi 27 mai / nuit

RED AXES – Israël : Du psychédélisme, des potions et une passion inconditionnelle pour le son et le mouvement, Red Axes oscille entre musique cosmique, puissante Dark Disco et Cold Wave, tout en intégrant de nombreuses sonorités à la fois étranges et envoûtantes.

Parc des Expositions / Samedi 27 mai / nuit

SEBASTIAN MULLAERT – Suède : Sebastian Mullaert est déjà établi comme une force puissante dans le monde de la musique électronique. Son mode de vie, son enthousiasme et sa passion pour les machines font de lui l’un des artistes les plus excitants de sa génération avec un live profond, progressif et tout à fait unique.

Parc des Expositions / Samedi 27 mai / nuit

SHANTI CELESTE – UK : Bien placée à l’épicentre de la scène musicale électronique actuelle, Shanti Celeste a déjà fait ses preuves en tant qu’artiste aux multiples talents : Productrice, DJ, chanteuse, propriétaire de label, il en ressort un goût éclairé dans la house, le disco, la techno et l’électro.

Parc des Expositions / Samedi 27 mai / nuit

TAUCETI – France : Avec une techno profonde, mentale, mélancolique, mais aussi percussive, texturée, brute et industrielle, Tauceti est un véritable talent émergent de la scène techno française.

1988 Live Club / Vendredi 26 mai / nuit

VITESS – UK : Producteur parisien, Vitess est un membre de la nouvelle vague d’artistes français à suivre. Ce batteur de formation se construit une solide réputation autour de son live. Le résultat est un savant mélange de groove chaleureux et de rythmiques house & power house percutantes.

Parc des Gayeulles / Samedi 27 mai / jour

Informations et billetterie