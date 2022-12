Rennes. Où fêter le Nouvel An ?

Et pour le Nouvel An, qu’est-ce qu’on fait ? Chaque année, la question se pose et attire son lot d’articles de presse pour y répondre. C’est ce qu’en journalisme on appelle un marronnier. Et ça tombe bien, car des marrons il en faudra pour fourrer toutes nos dindes ! Trêve de plaisanterie, Unidivers vous présente sa sélection d’événements pour célébrer le réveillon de la Saint Sylvestre à Rennes.

Lecteurs, lectrices, si malgré toute notre attention et notre capacité de sélection, nous avons omis une soirée épatante, n’hésitez pas à nous le faire savoir par courriel afin de l’ajouter à cet article.

Où manger ?

Nombre de restaurants proposent un menu de la Saint Sylvestre le 31 décembre au soir. La note monte vite autour des 75-100 € et il faut réserver le plus tôt possible pour éviter les déconvenues. Mais il faut dire que certains menus laissent rêveur… Voilà quelques propositions, de la moins chère à la plus chère.

Chauffe Maurice, 16 rue Joseph Sauveur. 30 €. 06 28 82 21 60

*

Loco Loca, 17 Rue Comté de Lanjuinais. 75 €. 02 99 92 25 21

*

AMI Social Grill, 21-23 rue Saint-Malo. 80 €. 02 99 64 25 28

*

La Crique, 39 rue Vasselot. 80 €. 02 57 21 74 22

*

La Réserve. 36-38 rue de la Visitation. 89 €. 02 99 84 02 02

L’office du tourisme, Destination Rennes, a également dressé une liste des restaurateurs proposant un menu du nouvel an. Retrouvez-la ici.

Où manger ET danser ?

Certains établissements ont la bonne idée de proposer des formules mixtes. Là encore, il y en a pour tous les porte-monnaies. Assez manger, place à la danse !

Réveillon Banana Swing au Bowling Alma, 2 Rue du Bosphore. 10-20 €. 06 79 72 39 35

*

2023 sera funk, au Hangar, 1 rue de Dinan. 50 €. 02 99 31 11 11

*

Repas et dancing à La Cavale, 2 rue de Redon. 70 € et entrée libre à partir de 23H30. 02 90 56 78 80

*

Soirée spéciale du nouvel an, La Terrasse, centre commercial Longchamps, 1 allée Morvan Lebesque. 90 €. 07 69 26 10 28

*

Fêtes de fin d’année au Château d’Apigné, Le Rheu. 115 € ou 195 € 02 99 14 80 66

Où danser ?

Évidemment ça va swinguer sec dans la capitale bretonne pour accueillir 2023 comme il se doit. Nombreux sont les bars où il y aura de la musique, les discothèques aussi devraient tourner à plein. Voilà un aperçu des dancefloors les plus chauds.

New Year aux PP, On ira tous aux Paradis avec Octopus Crew, Les Paradis perdus, 20 rue Vasselot. Entrée libre.

DJ sets de Agnis, Syncop, SZN et d’autres à annoncer. House, techno, minimal, rave.

*

Complot vers le cosmic, L’Amaryllis avec Cosmic complot, 12 carrefour Jouaust. Entrée libre

*

Mourir Bête Soundystem NYE, Le Saint-Germain, 9 place Saint-Germain. Entrée libre

DJ sets de Nestor Crackwave, Clavicule Verglas, Moloko Plus et d’autres à annoncer.

*

Le Nouvel an du 88, 1988 Live Club, 27 places du Colombier. 15 €

Salle Planète (hip-hop) : Rony, Dogzout, DJ Sauza

Salle Club (house, techno) : Club Z1Z1, T.O.M, Blacksand

Salle Salon (pop, disco) : Florent G et un invité à annoncer

*

Nouvel an 2023 au Muzikam, avenue du phare de la Balue, La Mézière. 20-25 €

DJ sets 80/90’s, dance/house, techno. Et une performance de Costic, imitateur de Céline Dion.

*

L’essentiel étant, ne l’oublions pas, de passer ces moments festifs avec celles et ceux qu’on aime et qui nous aiment. Qu’importe la destination, pourvu qu’on ait l’ivresse !

Unidivers vous souhaite de belles fêtes de fin d’année !

À lire également sur Unidivers.fr :