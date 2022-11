Rennes. Pyrotechnie et bal concert à la Saint-Sylvestre : Savourons les petits plaisirs de la vie

L’année se terminera dans une explosion de lumière et en musique avec le traditionnel spectacle de pyrotechnie réalisé par Hubert Thézé et le fameux bal concert au Liberté samedi 31 décembre 2022. Passez votre plus belle tenue de soirée et choisissez vos plus scintillantes paillettes pour briller de mille feux à la Saint-Sylvestre.

Réveillonnons simplement et ensemble samedi 31 décembre 2022 semble le mot d’ordre de ces animations rennaises de fin d’année. Le feu d’artifice place de la mairie revient après deux années de pandémie, tout comme le bal concert au Liberté. Des moments de partage conviviaux et familiaux qui réchauffent les cœurs.

© Arnaud Loubry

Annulé en 2020 et 2021, le spectacle pyrotechnique revient pour le plus grand plaisir de tous dans la capitale bretonne. Cette année, un thème positif et good vibes (littéralement « bonnes vibrations », en français). Rennais et Rennaises seront conviés à savourer les petits plaisirs personnels, thématique pensée pendant la période du covid qui tient particulièrement à cœur à l’équipe en charge de l’événement. « Après deux ans de pandémie, les artificiers voulaient rappeler aux gens que des choses dans la vie étaient chouettes », déclare Hubert Thézé.

Pendant quinze minutes, une dizaine de tableaux sera proposée et invitera le public à se rappeler de ces moments simples et plaisants de la vie qu’on a parfois tendance à oublier, trop pris par le quotidien et une ambiance anxieuse généralisée, morose et compliquée par moments. Faire du sport, profiter d’une pique-nique en famille, shopping, danse, trouver l’amour, aller dévaler des piste enneigées, jouer à la console ou encore voyager sont autant d’instants que les organisateurs ont voulu mettre en avant. « À chaque thème sera attribuée une musique un peu décalée. »

© Claire Huteau

Après en avoir pris pleins mirettes en extérieur, direction le Liberté pour festoyer et s’amuser toute la nuit au traditionnel bal du 31 décembre. « L’événement peut aussi répondre à des besoins de société. On peut choisir de vivre seul, mais aussi subir l’isolement. Un bal permet de pouvoir réveillonner avec d’autres sans rester chez soi seul », précise Sébastien Sémeril, adjoint délégué à la Communication et à l’événementiel. Créé en 1983, le groupe Génération assurera la programmation de minuit à 5 h du matin. Répertoire varié et populaire au programme !

Pratique :

SPECTACLE PYROTECHNIQUE

Place de Mairie

Samedi 31 décembre 2022 à 23h30 / Gratuit

–

BAL CONCERT

Le Liberté, esplanade Charles de Gaulle

Samedi 31 décembre 2022,à partir de minuit / Gratuit

