Rennes. La Crique, le bar à huîtres où mouiller l’ancre

Le bar à huîtres La Crique, fort d’une trentaine de couverts, a été inauguré samedi 1er octobre 2022 à Rennes, au 39 rue Vasselot. Il ouvrait officiellement ses portes à la clientèle mercredi 5 octobre. Eléonore Mazaud, Nicolas Fontaine et Hanna Beer-Fontaine, à l’initiative du projet, ont pensé l’identité du bar et sa carte autour de l’huître et des produits de la mer. Si le temps automnal et la grisaille ne se prêtent pas à une promenade à la mer, détendez-vous, la mer vient à vous.

La Crique est sortie de sa coquille mercredi 5 octobre afin de révéler ses perles culinaires à la clientèle amatrice, ou future amatrice, de fruits de mer. L’idée d’un bar à huîtres éclot à l’endroit même où il ouvrira, au 39 rue Vasselot, alors une pizzeria. Eléonore Mazaud y travaille et Hanna Beer-Fontaine, accompagnée de son époux Nicolas Fontaine, s’y restaurent tous les mardis. Une belle histoire d’amitié commence entre le trio. Lorsque les gérants de la pizzeria décident de prendre leur retraite, le local disponible se transforme en opportunité. Eléonore cultive depuis longtemps le désir d’ouvrir son propre restaurant et le lieu est idéalement placé en sus de sa valeur sentimentale « Huit ans que je suis arrivée à Rennes et huit ans que je travaille dans la restauration de la rue Vasselot », livre-t-elle, cuisinière et gérante principale. Ainsi s’opère la succession. Afin de créer un restaurant à l’image de leur amitié, Éléonore, Nicolas et Hanna choisissent le thème des produits de la mer et, en particulier, l’huître afin d’honorer une passion commune.

Eléonore, Hanna, Nicolas et Romane

Les trois citadins souhaitent un lieu élégant où déguster des produits de la mer en plein cœur de la ville, midi et soir. Il s’agit de créer un lieu de découverte gastronomique dans lequel la clientèle est invitée à tester des associations qui sortent des habitudes de la cuisine traditionnelle : « l’objectif est de faire découvrir une autre façon de manger des huîtres et d’encourager à tester, avec d’autres condiments par exemple », explique Eléonore.

À la pêche à l’huître, l’huître, l’huître… La Crique se distingue également par son large choix d’huîtres en provenance des quatre départements bretons que le bar propose de faire découvrir à travers une assiette dégustation. La sélection des produits est méticuleuse et résulte d’un « road trip en Bretagne, pour rencontrer les producteurs, tester les produits… Éléonore est allée se former à l’ouverture de l’huître chez l’un de nos producteurs, le gérant de la Cabane à Milo à Sarzeau dans le golfe du Morbihan », souligne l’associé Nicolas Fontaine. L’objectif est « d’apporter cette chance de manger des huîtres de petits producteurs en ville », précise la gérante principale.

L’approvisionnement de La Crique en fruits de mer est régulier, à raison de deux fois par semaine. Une « cave à huîtres » est dédiée à la conservation des fruits de mer. Et comme on est jamais mieux servi que par chez nous, il est important pour les trois amis que leurs produits soient de provenance locale. Ainsi, ils se fournissent en fromage auprès de Sébastien Balé, en beurre chez Bordier, en macaron chez Bouvier, etc.

Pour les inexpérimentés en fruits de mer, pas de panique ! Notre trio de choc a pensé à vous : « pour ceux qui n’ont jamais mangé d’huîtres, nous préparons des huîtres gratinées. C’est une première approche intéressante », rassure Hanna Beer-Fontaine, autre associée de La Crique. « C’est du beurre persillé avec un peu de chapelure mélangé avec du parmesan », dévoile la cuisinière du bar. De quoi mettre l’eau à la bouche.

Et pour ceux et celles dont le cœur ne chavirerait pas en faveur de ce fruit de mer, la carte vous réserve d’autres mets tels que le saumon gravlax (cuisson du poisson faite au sucre et au sel), des rillettes de maquereaux frais, une planche de fromage, une salade d’encornet et autre ceviche ou tartare de poisson. Pour arroser le tout avec goût, La Crique propose une large carte des vins pensée pour accompagner les produits proposés et promouvoir de nouvelles associations, « autre chose que le muscadet qui est plus classiquement choisi en accompagnement des huîtres », exprime Nicolas Fontaine, ancien caviste.

Outre une carte diversifiée pour convenir à tous les palais, La Crique propose une gamme de prix différents dans le but de favoriser l’acces à ces produits, souvent chers dans le commerce. Ainsi, la formule apéro qui comprend un verre de vin avec une demi-douzaine d’huîtres coûte 10 €. « L’objectif est que tout le monde, ceux qui aiment les huîtres et ceux qui veulent les découvrir, puisse venir et qu’on soit là pour les aider à trouver leur bonheur », explique Nicolas.

Le bar à huîtres élargit en parallèle son activité et propose un service de vente à emporter. Un barnum sera mis en place à l’extérieur du restaurant sur lequel des huîtres seront exposées. Vous pourrez commander des bourriches, ouvertes ou non, mais aussi repartir avec d’autres préparations tel que le saumon gravlax. Quelques idées glissées pour vos repas de noël !

(Ce nouveau cocon culinaire cherche actuellement à compléter son équipe en salle avec un contrat de 15 à 25 heures. Et, dans le cadre d’une démarche éco-responsable, La Crique cherche également une structure partenaire afin de recycler les coquilles d’huîtres gardées par le bar. Diverses possibilités existent pour détourner ces coquillages et en faire de la peinture, de l’isolant, du gravier… Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à les contacter !)

Bar à huîtres La Crique, situé au 39 rue Vasselot

Plus d’informations

Ouvert du mercredi au vendredi de 18h00 à 00h00, le samedi de 12H00 à 00h00 et le dimanche de 11h00 à 15h00