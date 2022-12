Cesson-Sévigné. Sébastien Costic vous invite le 31 décembre à réveillonner avec les stars

Le chanteur-imitateur breton Sébastien Costic, connu pour être le sosie et la voix de Céline Dion, sera sur scène du restaurant Carnivore à Cesson-Sévigné, près de Rennes, le 31 décembre 2022. Il partagera avec son public le dîner-spectacle de la Saint-Sylvestre, dès 19h30.

L’affiche principale annonce la présence de la chanteuse québécoise. De nombreuses artistes féminines monteront sur scène telles que Dalida, Mylène farmer, Nolwenn Leroy ou, encore, Madonna, Lady Gaga, Shakira, Amy Winehouse etc. Le spectacle cédera sa place ensuite à une soirée dansante qui après l’échange de vœux, se poursuivra jusqu’à 2 heures le premier de l’an.

Quoi de plus sympathique pour clôturer 2022 et pour accueillir la nouvelle année que de réveillonner devant un spectacle haut en couleurs avec strass et lumières le tout dans la gaieté et la bonne humeur ? Parés de magnifiques costumes de scène, Sébastien Costic et ses quatre danseurs professionnels vont briller et vous faire rêver en vous offrant les plus belles imitations dans un show de performances vocales et de danses.

Qui est Costic ?

Sébastien Costic est né à Saint-Malo en 1976. A tout juste 4 ans, c’est déjà une évidence pour lui, il sera chanteur ! Il interprète déjà la célèbre chanson “I’m singing in the rain”, devant un public médusé et conquis ! Il prend ensuite des cours de chant et de théâtre. A 17 ans, il devient le chanteur d’un groupe de musique pop-rock. Il flirte avec le succès grâce à des reprises de Christopher Cross, l’auteur-compositeur et guitariste américain.

En 2001 à l’âge de 25 ans, il écrit son premier One Man Show “J’aurai voulu être un artiste !” Il entre dans la peau de divers personnages plus drôles les uns des autres (un bûcheron canadien qui rêve d’être chanteur – un disque jockey en mal d’amour – un général militaire autoritaire, etc…) 4 ans plus tard, il se perfectionne dans les imitations et surtout autour des voix féminines de réputations nationales et internationales. Son second spectacle“The Diva’s Show” le fait briller dans toute la France. Il chante Lady Gaga – Cher – Edith Piaf – Liza Minnelli – Mylène Farmer et beaucoup d’autres. Mais surtout il “devient” Céline Dion, le final et le clou du spectacle.

En 2013, il participe à l’émission “La France à un incroyable talent” sur la chaîne de télévision M6. Costic est littéralement dans la peau de la chanteuse canadienne. Son talent et la qualité de son imitation le font connaître au grand public. L’artiste se classe à la 3e place. A Montréal le président du festival “Juste pour rire à Montréal” soulignera : “Ce n’est pas une imitation de Céline Dion, c’est une incarnation” ! En 2015, Sébastien écrit un nouveau spectacle “Twisted Las Vegas” qu’il présente chaque soir au Westgate casino de Las Vegas. Il incarne Céline Dion pendant un an de succès, aux côtés d’Alex Goude “Céline part en Live”.

L’année suivante, Sébastien Costic crée un nouveau spectacle “Costic et plus si affinités”, un show de 1h30 où se côtoient chorégraphies contemporaines et modern jazz. Après deux années de tournées dans toute la France, il revient en 2019 et propose “Les Costics Awards” en faisant découvrir 15 nouvelles stars à son public. La même année, il écrit et compose son premier titre en Anglais “Chrisalis” (disponible sur toutes les plateformes de téléchargement.)

Infos pratiques :

Restaurant Carnivore ZA, La Rigourdière, 35510 Cesson-Sévigné.

Téléphone : 02 23 05 22 24

Réservations: zenchef.com

Retrouvez les dates des spectacles de Sébastien Costic début 2023 :

Samedi 13 janvier : spectacle à 20h45 à la salle Le Ponant à Pacé (35)

Samedi 11 février : spectacle à 22h à la Salle Histoire à Lorient (56)

Vendredi 24 février : dîner-spectacle à 19h30 au carnivore de Cesson-Sévigné (35) (pour ceux qui auraient manqué celui de la Saint-Sylvestre)

Jeudi 30 et vendredi 31 mars : déjeuner-spectacle à La porte du Golfe à Muzillac (56)

Samedi 1er avril : dîner-spectacle 19h30 à la Porte de Golfe à Muzillac (56)

Samedi 8 avril : dîner-spectacle au Casino Barrière à Ribeauvillé (Alsace)

Samedi 22 avril : 20h30 à l’Espace Colmont à Gorron (Mayenne)

Contact : pour renseignements complémentaires et réservation : costicevents