Rennes. La saison 2023-2024 des Champs libres ou un grand projet sur les rails

Les Champs Libres promettent une saison 2023-2024 à leur image : remplie, audacieuse, diversifiée et cohérente. Au croisement des arts, des sciences et des sujets de société, avec comme perspective une culture à la fois savante populaire, les Champs libres s’affirment derechef comme le navire amiral de la culture en Bretagne.

Les Champs libres, ce furent… 156 000 visiteurs durant la saison 2022-2023. Le projet de la directrice Corinne Poulain, qui se déploie avec succès depuis son arrivée en 2018, semble bel et bien être arrivé à sa pleine puissance. L’année 2022 aura notamment été marquée par la très instructive exposition Celtique ? qui aura démontré la capacité des Champs libres à s’inscrire également comme guide intellectuel et scientifique loin des lectures radicales et autres partis-pris volontairement ou non fantasmés. Avec un taux de fréquentation croissant, les différents lieux qui composent les Champs libres confirment l’ancrage dans le territoire rennais et en font une « place publique de la culture et des savoirs, avec une pluralité d’offres, de formats et de rencontres, dans tous les champs de la connaissance ».

Bis repetita, quasiment 100 rendez-vous sont prévus d’ici à décembre 2023. La saison 2023-2024 sera marquée par des temps forts et une programmation quotidienne. Vous ne connaîtrez peut-être pas bien tel ou tel sujet de la conférence des « Mardis de l’Espace des sciences », le dernier invité des « Grands témoins » du samedi ou la projection du dimanche au « Le doc du Dimanche », « mais vous y viendrez les yeux fermés, car vous faites confiance à une programmation que vous avez inscrite dans vos habitudes de vie rennaise , telle est le désir de Corinne Poulain.

La musique aura une place de choix dans cette nouvelle saison puisque des propositions musicales sont à retrouver deux fois par mois dans la bibliothèque. L’événement Pianissimo invite amateurs avertis ou futurs professionnels à jouer un court concert de piano le temps d’une pause déjeuner musicale, le jeudi à 12h30. Dans l’auditorium, le Live du mercredi midi fait la part belle. Des petits concerts viendront enrichir les vacances scolaires à côté des chouettes conférences.

Reconnu pour leur programmation en matière de photographie, les Champs libres sont également partenaires de la première édition de Glaz, rencontres internationales de la photographie. Ce projet ambitieux fédère de nombreux lieux à Rennes et en Bretagne de novembre 2023 à février 2024. Quatre artistes étrangers seront également accueillis au sein des Champs libres qui ouvriront les frontières de notre région.

Ce sera également le cas de l’exposition Mourir, quelle histoire !, labellisée d’intérêt national. Entre célébration et sujet tabou, l’exposition coproduite avec l’Abbaye de Daoulas donnera à réfléchir à la manière dont nous vivons le deuil, son processus, et dépassera les frontières bretonnes en s’intéressant aux rituels funéraires et aux manières d’être, de penser et d’agir de chaque société humaine. « Le projet du musée évolue vers des directions auxquelles on aurait pas pensé », souligne Céline Chanas, directrice du musée de Bretagne. Un précédent qui ouvre sans doute la voie à d’autres expositions de ce type.

Memento mori, image populaire, XVIIIe siècle, gravure sur bois © Collection musée de Bretagne

Plus proche de nous, en association avec le museum d’histoire naturelle de Nantes et le musée du Fjord de Saguenay au Québec, l’exposition Intelligences, différences par nature à l’Espace de sciences se déroulera du 26 septembre 2023 au 10 mars 2024. « L’Espace des sciences s’est intéressé à l’aspect contemporain de l’intelligence artificielle, le muséum de Nantes à l’intelligence animale et végétale et le musée des sciences s’est attaché au pendant muséal », explique Michel Cabaret, directeur de l’espace des sciences.

En croisant les regards des scientifiques français et canadiens, l’exposition déconstruit également une conception de l’intelligence qui en fait l’apanage des seuls êtres humains. Et de Michel Cabaret de poursuivre : « L’intelligence est partout. Même le blob [organisme composé d’une seule et unique cellule, ndlr.] qu’on élève dans le laboratoire de Merlin a fait preuve d’intelligence. Il n’a pas de cerveau, c’est à peine un champignon, mais si vous en mettez un dans un labyrinthe, il est capable assez rapidement d’aller trouver de la nourriture. »

L’exposition sera accompagnée par un cycle de conférences, à commencer par « L’intelligence artificielle, une opportunité ou un risque ? » d’Antoine Petit, président-directeur général du CNRS et professeur des Universités à l’ENS Paris Saclay, le jour de l’inauguration. De plus en plus puissante, l’I.A. pose des questions éthiques, particulièrement en ce qui concerne la protection de la vie privée, la discrimination et la prise de décisions autonomes. Antoine Petit se demandera comment exploiter le potentiel de l’IA en évitant au maximum les risques. Vaste sujet…

La salle Anita Conti accueillera quant à elle l’exposition PRISM de Yann Nguema du 19 octobre 2023 au 31 mars 2024. Dix ans après Les Mécaniques poétiques, l’artiste revient aux Champs libres et explore la matière transparente pour créer des systèmes d’écrans. L’utilisation du cristal, du verre, du plexiglas, de la résine, de l’eau, de la glace, de la fumée ou encore de la soie permet de créer de nouvelles formes d’images, poétiques et mystérieuses, une dizaine d’œuvres aux formes hybrides inédites.

Yann Nguema, Atom 2

En complément de l’offre quotidienne et des expositions, quatre grands événements gratuits rythmeront la vie des Champs libres. La Fête de la science se déroulera du 13 au 15 octobre prochain et l’événement Rencontres d’Histoire, présenté tous les deux ans, explorera un sujet à travers l’histoire. Après les catastrophes en 2021, c’est à la thématique de l’alimentation d’être étudiée du 24 au 26 novembre. Elle sera l’occasion d’un reportage avec des invités locaux et prestigieux qui sera diffusé quelques jours après en coproduction TVR-Champs libres-Unidivers.

Avec Yannick Haenel en auteur associé de cette nouvelle édition, le festival Jardins d’hiver célébrera la littérature et les écrivains en rencontres, lectures concerts et autres découvertes du 2 au 4 février 2024. Puis, l’événement qui ouvre le débat et la discussion entre les générations Nos futurs – parole à la relève reprend ses quartiers du 21 au 24 avril 2024. La jeunesse prendra de nouveau la parole pour partager les sujets qui lui tiennent à cœur. Deux nouvelles occasions d’un reportage avec des invités tout aussi locaux et prestigieux qui seront diffusés quelques jours après l’événement en coproduction TVR-Champs libres-Unidivers.

Bref, les Champs libres s’affirment derechef le terrain de jeu privilégié de pratiques culturelles en symbiose avec l’air du temps et les mondes à venir.

INFOS PRATIQUES

10, cours des Alliés – 35000 Rennes

Horaires d’ouverture :

du mardi au vendredi de 12h à 19h

samedi & dimanche de 14h à 19h

Petites vacances scolaires (zone B)

du mardi au vendredi de 10h à 19h

samedi & dimanche de 14h à 19h

Matins dédiés à l’accueil des groupes

(sur réservation au 02 23 40 66 00)

Fermeture les lundis et les jours fériés