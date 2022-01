MUSÉE DE BRETAGNE. LA BRETAGNE CELTIQUE ? RÉALITÉ ET FANTASMES

Du 18 mars au 4 décembre 2022, le Musée de Bretagne aux Champs Libres, à Rennes, présente l’exposition Celtique ? Entée sur de nombreuses ressources et à rebours de nombreuses idées reçues, l’exposition questionne l’identité celtique de la Bretagne. Une identité celte qui s’affirme en Bretagne au début du XIXe siècle avant d’être revendiquée, voire instrumentalisée par certains… L’exposition Celtique entend l’analyser d’une manière scientifique. La Bretagne comprend bien une de ses langues qui est britonnique, mais dans quelle mesure peut-on objectivement parler de racines celtiques – histoire et identité – autrement dit de présence ethnique ou civilisationnelle celte ? Un expo qui promet de faire du bruit dans le Landerneau…

Le propos dévoile les liens complexes entre la culture celte et l’histoire de la Bretagne, soulignant l’adhésion populaire autour d’une Bretagne celtique.

LA PLACE DE LA CULTURE CELTIQUE DANS L’HISTOIRE BRETONNE

Triskèles, druides, forêts aux nombreuses légendes, danses et musiques celtiques… La Bretagne est aujourd’hui fréquemment associée, voire confondue, avec tout un imaginaire celtique. Mais en réalité, quels liens la Bretagne a-t-elle avec les Celtes ? Pourquoi est-elle en France le territoire qui cristallise le plus cette influence ? La confrontation des connaissances archéologiques, historiques ou linguistiques des périodes anciennes (de l’âge du Fer au Moyen-âge) à la longue élaboration d’un récit régional permet de déconstruire les clichés, en cherchant avant tout à en comprendre les origines et les raisons.

UNE APPROCHE SCIENTIFIQUE PLURIDISCIPLINAIRE

Conçue par le Musée de Bretagne, l’exposition mêle des objets de collections de diverses natures (archéologie, numismatique, beaux-arts et arts décoratifs, iconographie …) et des éléments audiovisuels.

L’exposition questionne aussi de manière directe les visiteurs qui pourront ainsi évaluer leur «celt’attitude» à travers un test de personnalité ou se prêter au jeu « Celte ou pas celte ?», une expérience interactive personnalisée qui se déploie tout

au long de l’exposition.

PROGRAMMATION CULTURELLE

Une programmation culturelle riche et variée (rencontres, concerts, visites, projections…) accompagne l’exposition sur toute sa durée, notamment grâce à un partenariat engagé avec le Festival Interceltique de Lorient.

Le samedi 19 et le dimanche 20 mars, des animations seront proposées au public pour fêter l’ouverture de l’exposition (musique, ateliers, visites…).

LA PREMIÈRE PRÉSENTATION DE DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES EXCEPTIONNELLES

Il s’agit de la première présentation au public de quatre bustes sculptés et d’un seau en bois ouvragé de l’âge du Fer, découverts à Trémuson (22) en septembre 2019 par les archéologues de l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (Inrap).

Expo Celtique, du 18 mars au 4 décembre 2022, musée de Bretagne, Champs Libres, 10 cours des Alliés, Rennes