Rennes. Glaz Festival, le monde en crise et en photos en novembre 2023

Rennes se dote (enfin) d’un grand festival de photographie artistique et critique ! Glaz Festival se déroulera de novembre 2023 à janvier 2024. Et cette première édition apparait des plus prometteuses en matière de qualité et de rayonnement. Du 16 novembre au 7 janvier, venez découvrir plus de 50 artistes nationaux et internationaux exposés dans près de 40 lieux à Rennes et en Bretagne. Le monde est en crise, voilà le thème de Glaz, ce festival de photographie artistique, personnelle et engagée qui interroge, décrypte et analyse le monde et les comportements humains. Glaz invite ainsi à un regard vaste et profond comme le nuancier des couleurs de la mer.

« Le monde est en crise. Les défis auxquels nous sommes confrontés ne peuvent plus être ignorés. Il est urgent d’agir face à la dégradation de notre planète. Nous devons faire face et apprendre à gérer les crises politiques, climatiques, énergétiques et sanitaires qui nous arrivent.

La biodiversité décline, les déséquilibres économiques et sociaux augmentent, les problèmes sécuritaires et les conflits internationaux s’amplifient, et nous devons maîtriser les opportunités ou les risques du développement technologique.

Depuis des années, la photographie expose ces défis et questionne, nourrissant les débats et les réflexions.

Notre engagement artistique et politique nous conduit à ouvrir un dialogue avec les visiteurs, à travers des expositions inédites qui présentent une diversité de formes et de narrations visuelles, y compris des technologies immersives telles que la réalité virtuelle ou la projection mapping.

Autour du thème de l’urgence, notre événement sera une fête visuelle, une stimulation intellectuelle, un échange autour des questions de notre société et une source d’inspiration artistique et politique. »

PROGRAMMATION DU GLAZ

À partir du 16 novembre 2023, plus de 50 artistes nationaux et internationaux se retrouvent à Rennes et en Bretagne pour proposer aux publics une photographie artistique, personnelle et engagée qui interroge, décrypte et analyse le monde et les comportements humains.

ARTISTES DE GLAZ

JOHANNA ROCARD (FR) • JONAS MEKAS (LIT) • MARK WALLINGER (GB) • MARIA MARSHALL (GB/SWI) • CRISTINA LUCAS (ES) • RAPHAELLE PERIA (FR) • MANDY BARKER (GB) • PAVLO BORSHCHENKO (UKR) • MATHIEU PERNOT (FR) • MAX MIECHOWSKI (GB) • ALASTAIR WIPER (GB) • TAMI AFTAB (GB) • MURIEL BORDIER (FR) • MAEL LE GOLVAN (FR) • LEWIS BUSH (GB) • ALICE PALLOT (FR) • GREGORY EDDI JONES (USA) • IRINI KARAYANNOPOULOU (GR) • RON TARVER (USA) • NOLWEN BROD (FR) • ANASTASIA SAMOYLOVA (RUS/USA) • DENIS BOURGES (FR) • GUILLAUME FRIOCOURT (FR) • EMMANUEL MADEC (FR) • CEDRIC MARTIGNY (FR) • BERNARD DESCAMPS • FRANÇOISE HUGUIER (FR) • ALEXANDRE DUPEYRON (FR)

LIEUX DU FESTIVAL GLAZ

Pendant plus de 30 jours, Glaz Festival organise de nombreuses expositions et événements artistiques en engageant des institutions et structures renommées pour donner à tous les publics des occasions uniques de rencontrer des œuvres visuelles puissantes et originales.

– A RENNES ; MUSÉE DES BEAUX-ARTS • EESAB • LA MAISON DES ASSOCIATIONS • LES CHAMPS LIBRES • LE PHAKT COLOMBIER • UNIVERSITÉ RENNES 2 • LENDROIT ÉDITIONS • DRAMA GALERIE • LA CHAMBRÉE • LA CRIÉE • HÔTEL PASTEUR • LES ATELIERS DU VENT • L’IMAGINATOIRE • LE BON ACCUEIL • UN CABINET PHOTOGRAPHIQUE • CENTRE PÉNITENTIAIRE DES FEMMES • CENTRE SOCIAL CARREFOUR 18 ARCS

– EN BRETAGNE : L’APARTÉ (MONFORT COMMUNAUTÉ) • GALERIE NETPLUS (CESSON- SÉVIGNÉ) • GWINZEGAL (GUINGAMP) • LE CARRÉ D’ART (CHARTRES-DE-BRETAGNE) • SUPERFLUX (BAZOUGES-LA-PÉROUZE) • L’IMAGERIE (LANNION) • LE LIEU (LORIENT) • LA CONFLUENCE (BETTON) • LE LARVORATOIRE PHOTOGRAPHIQUE (DOUARNENEZ)