Rennes. Quand l’univers devient Océan Plastique dans l’expo photo de Mandy Barker 

La photographe britannique Mandy Barker, primée internationalement, affiche ses clichés dans l’exposition Océan Plastique en plein air sur le campus de Villejean à l’Université Rennes 2 dans le cadre du cycle Verdoyons ! et de la première édition du Glazfestival. Les photographies, qui portent la signature de l’artiste en provoquant la surprise à travers le mélange d’attraction esthétique et d’horreur face aux objets utilisés, seront présentes jusqu’au 8 décembre 2023.

Direction les bancs de la fac où des étudiants de l’Université Rennes 2 passent à côté de l’exposition Océan Plastique créée par la photographe britannique Mandy Barker. Quelques chuchotis passent d’une oreille à l’autre, surprise et déconcertation se lisent sur les visages. L’effet escompté par l’artiste fonctionne : le regard en direction des ouvrages, ils pensaient observer des images d’un univers aux galaxies pourvues de multiples colorations. Mais plus ils se rapprochent des photographies, plus ils réalisent ce que sont ces galaxies : des multitudes d’objets plastiques.

La photographe travaille d’abord comme graphiste pour d’autres photographes avant d’obtenir une maîtrise en photographie à l’Université de Montfort en Angleterre. Lorsqu’elle est confrontée à la pollution plastique sur le littoral de sa plage locale, l’artiste ressent qu’elle ne peut pas passer outre et décide de mettre son art au service de la cause. « Je photographie cette pollution plastique depuis maintenant plus de 13 ans », raconte Mandy Barker. « Le point de non-retour a été de voir une voiture, un ordinateur et un frigo dans la mer ». Lorsqu’elle commence à prendre des photographies des plastiques sur les rivages, les clichés ne retiennent pas longuement l’attention des spectateurs. Elle trouve alors un autre moyen de parler aux publics : créer des images visuellement attrayantes pour attirer le regard puis faire réaliser ce qui fait face à travers les légendes et textes qui détaillent ce qui est représenté.

Dans ses photographies, l’artiste crée un effet de suspension pour rappeler la mer dans laquelle flottent de multiples objets plastiques. Les objets, collectés sur des plages du monde entier, sont disposés sur un fond noir qui situe le spectateur dans les profondeurs océaniques. Certains clichés évoquent encore des galaxies. « Les images créent un sentiment d’infini et d’universel. J’ai voulu représenter l’omniprésence du plastique aujourd’hui de la surface de l’océan jusqu’aux fonds marins, mais aussi dans notre sang, dans nos organes, dans les cellules de notre cœur et de nos poumons », analyse Mandy Barker. « Mes images montrent des galaxies de plastique et un horizon sans limite : on n’en voit pas la fin ».

Son travail s’appuie sur des revues de recherche, des conférences internationales, mais aussi des experts scientifiques qui étudient le problème de première main. Ces sources servent son processus créatif en ciblant un type particulier d’objet, une espèce ou une zone particulière. L’artiste, carnets de croquis en main, assemble ses idées par le dessin. « Si je suis choqué par quelque chose que j’ai lu, il y a de fortes chances pour que d’autres le soient aussi, et cela peut constituer la base d’une idée », explique la photographe qui récupère des objets plastiques sur les plages du monde entier. « La préparation en termes de contact avec les autres et de recherche et de collecte l’emporte largement sur le temps consacré à l’image finale ».

Hong-Kong 1826 : Split par Mandy Barker

Soup : nurdles par Mandy Barker

Hong-Kong Soup : 1826 – Transform par Mandy Barker

Elle prend également part à des expéditions scientifiques officielles pour apporter de la matière à son travail : la photographe cherche avant tout à ne pas déformer les informations au profit d’une image intéressante. « Il s’agit avant tout de représenter les faits, c’est-à-dire la manière dont nous affectons notre planète et modifions l’environnement » déclare t-elle. Son exposition propose de mêler une science factuelle et une esthétique artistique afin de toucher la conscience du spectateur. « Si la réponse émotionnelle est nécessaire pour faire réagir à ce problème environnemental critique, je n’ai aucun problème à le faire ».

Mandy Barker sera présente le jeudi 16 novembre 2023 dans l’auditorium du Tambour à l’Université Rennes 2. Elle participera à une table ronde avec Jean-Christophe Godet, directeur artistique du Glaz Festival, et Sophie Mesplède, professeure d’anglais à l’Université Rennes 2 de 17h à 18h.

Exposition Océan Plastique par Mandy Barker

Campus Villejean, Université Rennes 2

Du 4 septembre au 8 décembre 2023

Gratuit, en plein air.

Site de la photographe Mandy Barker / Instagram