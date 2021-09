Nantes T.U. Théâtre Universitaire Loire-Atlantique, Nantes Zypher Z – Munstrum Théâtre – Saison T.U. T.U. Théâtre Universitaire Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 6 € à 16 € Sur réservation :- tunantes.fr- 02 53 52 23 80 Représentations du 6 au 9 décembre 2021 à 20h Théâtre. Zypher travaille dans une entreprise de télécommunication. Ses chefs ? Des animaux doués d’intelligence. Ses subalternes ? Des robots. Après avoir été témoin d’un drame, Zypher, un néo-humain, voit son corps se métamorphoser jusqu’à donner naissance à un autre lui-même. Avec ce conte kafkaïen d’anticipation baigné dans un univers rétro-futuriste, Munstrum Théâtre explore la question du dédoublement pour nous transporter dans un monde parallèle et décalé, loin des carcans normatifs. Entre rire et effroi, ce spectacle est tout à la fois un objet plastique onirique et une aventure burlesque qui fait écho aux mutations que subit notre humanité. Et nous pose en creux la question : Qui sont les monstres qui nous forcent à la monstruosité ? Une création originale du Munstrum ThéâtreMise en scène : Louis AreneAvec Louis Arene, Sophie Botte, Delphine Cottu, Alexandre Éthève, Lionel Lingelser, Erwan TarletConception / scénario : Louis Arene, Kevin Keiss et Lionel LingelserTexte dramaturgie : Kevin Keiss Durée : 2h Public : à partir de 14 ans T.U. Théâtre Universitaire adresse1} Nantes Nord Nantes 44300 Nantes Nord 02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr 02 53 52 23 80 https://tunantes.fr

