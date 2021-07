ZUT artistique – Safia Bahmed-Schwartz (Trap / Rap) Parc de la légion d’honneur, 29 juillet 2021, Saint-Denis.

ZUT artistique – Safia Bahmed-Schwartz (Trap / Rap)

Parc de la légion d’honneur, le jeudi 29 juillet à 18:00

Muscle et fitness invite Safia Bahmed-Schwartz pour une soirée tout en sueur LINE UP **Safia Bahmed-Schwartz** Trap / rap : $afia Bahmed-Schwartz, est une artiste multi-talents : rappeuse, chanteuse, compositrice, performeuse, ou encore illustratrice ! Elle commence en dehors de tous les circuits industriels et officiels, à partir de 2014. C’est le public queer de la Parkingstone qui lui donne l’occasion de se produire sur scène pour la première fois en 2016, au Chinois de Montreuil. Un univers atypique et singulier, qui voyage par-delà les styles musicaux – catégories que Safia Bahmed-Schwartz rend bien souvent obsolète malgré un profond ancrage rap – et d’une plume toujours acérée. Ses textes aux mots bien choisis sont profondément empowering et féministes, et sont posés sur un fond sonore percutant et une expérimentation musicale constante au gré des rencontres et de ses racines multiples. En 2021, elle se lance dans un nouveau projet : dix titres sur le thème des émotions, franches et invisibles, criantes et sourdes, murmurées ou bien hurlées. Spotify : [https://open.spotify.com/album/2Xh6h9zCCpRqtNeGHdPkC5](https://open.spotify.com/album/2Xh6h9zCCpRqtNeGHdPkC5) Soundcloud : [https://soundcloud.com/safiabahmedschwartz](https://soundcloud.com/safiabahmedschwartz) Facebook : [https://www.facebook.com/safiabahmedschwartz](https://www.facebook.com/safiabahmedschwartz) Instagram : [https://www.instagram.com/safiabahmedschwartz](https://www.instagram.com/safiabahmedschwartz) ⚡️ ?????? ?? ??????? – ?? ??? De la grosse tendresse sous les pecs, ça joue gros des biscottos pour chalouper et te mettre KO. Émission radio sur Station Station : [http://stationstation.fr/muscle-et-fitness/](http://stationstation.fr/muscle-et-fitness/) Soundcloud : [https://soundcloud.com/user-815599301](https://soundcloud.com/user-815599301) Facebook : [https://www.facebook.com/muscleetfitness](https://www.facebook.com/muscleetfitness) Instagram : [https://www.instagram.com/muscleetfitnessdj/](https://www.instagram.com/muscleetfitnessdj/)

Entrée libre

Muscle et fitness invite Safia Bahmed-Schwartz pour une soirée tout en sueur

Parc de la légion d’honneur Parc de la légion d’honneur, 93200 saint-denis Saint-Denis Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis



2021-07-29T18:00:00 2021-07-29T22:00:00