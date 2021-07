ZUT artistique – Omig Migo (Groove) & Axel Moon (Cosmic synth folk / sono mondiale) Parc de la légion d’honneur, 21 août 2021, Saint-Denis.

ZUT artistique – Omig Migo (Groove) & Axel Moon (Cosmic synth folk / sono mondiale)

Parc de la légion d’honneur, le samedi 21 août à 18:00

Du 18 juin au 19 septembre 2021, le réseau Technopol et La Villette s’associent pour développer le concept des ZUT – Zone d’Urgence Temporaire Artistique sur tout le territoire national et aussi à Saint-Denis du 24 juillet au 21 août. Les ZUT – dispositif exceptionnel soutenu par le Ministère de la Culture – organisent et impulsent la création de lieux éphémères extérieurs visant à accompagner une reprise progressive de l’activité artistique et festive pendant l’été 2021. Ce programme imaginé comme un sas de décompression capable de s’adapter aux contraintes sanitaires du moment liées à l’organisation de spectacles en extérieur, offre aux artistes et au public la possibilité de se retrouver autour d’une programmation culturelle accessible à toutes et à tous. Samedi 21 Août 18h > 22h – 18h-20h30 : Omig Migo (Groove) Activiste de la scène underground parisienne, avec le collectif Apaches, le festival hip-hop is red, l’agence Le Pool, et passionné des musiques chaudes des fêtes de rue autant que des musiques froides de clubs, Omig déniche des pépites de groove d’hier et d’aujourd’hui à écouter en sirotant un cocktail… sous le soleil exactement ! [[http://www.mixcloud.com/omigo/](http://www.mixcloud.com/omigo/)](http://www.mixcloud.com/omigo/) [[https://www.instagram.com/omigmigo/](https://www.instagram.com/omigmigo/)](https://www.instagram.com/omigmigo/) – 20h30-22h : Axel Moon (du duo Ko Shin Moon) (Cosmic synth folk / sono mondiale) [[https://soundcloud.com/axelmoonmusic](https://soundcloud.com/axelmoonmusic)](https://soundcloud.com/axelmoonmusic) Le programme complet ZUT – Guinguette de la légion d’honneur Samedi 24 Juillet : 16h > Minuit Carte Blanche Collectif Dynamiterie & Guests OKO DJ Amor Satyr Terra Aziz Dynamiterie Crew Jeudi 29 Juillet : 18h > 22h DJ Muscles et Fitness Safia Bahmed Schwartz Samedi 31 Juillet 16h > Minuit Carte Blanche Collectif Garage83-C & Guests 16h – 18h : SATÃ, DJ86, Francis Cheval 18h – 19h : MUJU 19h – 20h : u.ly 20h – 22h : NVST 22h – 00h : Mika Oki Samedi 7 Août 16h > 22h Manaz + guest (Electro – House – Progressive – Trance) Bertrand, aka Beber pour sa team de fratés soudés, fait ses preuves depuis 2014 comme délicat poseur de son dans l’ombre des teufs les plus sauvages de Franche Comté. Il s’initie au vinyle et dévoile enfin son blaze Manaz, balançant au passage ses premières mixtapes orientées house et micro-house pour le grand plaisir de nos afters illuminés. Membre fondateur de Mtbk.Clothing et résident de la nouvelle taverne moderne du chef Matthias Marc, il vous prépare un voyage électronique bercé de douces mélodies énigmatiques voire mélancoliques. Downtempo, Deep Ethnic et House à la clef. Soundcloud : [[https://soundcloud.com/manazzz](https://soundcloud.com/manazzz)](https://soundcloud.com/manazzz) Facebook : [[https://www.facebook.com/Manaz25](https://www.facebook.com/Manaz25)](https://www.facebook.com/Manaz25) Samedi 14 Août 16h > 22h – 16h-19h : MNK (house / future house / tech house) Jeune artiste sorti de la jungle du 91 pour votre plus grand plaisir ! DJ, Producteur, Rappeur et Vidéaste très tourné vers les cultures urbaines et underground. Cela fait 7 ans qu’il crée, compose et joue devant des publics divers et variés. Il vous emmène visiter son univers oscillant entre 808 et rythmes exotiques. Let’s go ! [[https://www.youtube.com/channel/UC7tgHf4N-lD9wP04epQjM1w](https://www.youtube.com/channel/UC7tgHf4N-lD9wP04epQjM1w)](https://www.youtube.com/channel/UC7tgHf4N-lD9wP04epQjM1w) [[https://www.facebook.com/PRODMNK/](https://www.facebook.com/PRODMNK/)](https://www.facebook.com/PRODMNK/) – 19h-22h : TEO (Disco / Nu-Funk / Deep House) TEO est un producteur, multi-instrumentiste et DJ parisien. Directeur de son propre label Active Records, il a travaillé avec des DJs émergents reconnus tels que Stone Van Brooken ou Ben Lemonz. Défricheur de DJs et DJ lui-même, il mixe dans un style rétro inspiré du vintage & Nu Funk, electro et deep house. Classique mais explosif ! [[https://www.youtube.com/watch?v=ZIWFGeqn8CM](https://www.youtube.com/watch?v=ZIWFGeqn8CM)](https://www.youtube.com/watch?v=ZIWFGeqn8CM) [[https://www.youtube.com/watch?v=Wd2hsYSfrlA](https://www.youtube.com/watch?v=Wd2hsYSfrlA)](https://www.youtube.com/watch?v=Wd2hsYSfrlA) Samedi 21 Août 18h > 22h – 18h-20h30 : Omig Migo (Groove) Activiste de la scène underground parisienne, avec le collectif Apaches, le festival hip-hop is red, l’agence Le Pool, et passionné des musiques chaudes des fêtes de rue autant que des musiques froides de clubs, Omig déniche des pépites de groove d’hier et d’aujourd’hui à écouter en sirotant un cocktail… sous le soleil exactement ! – 20h30-22h : Axel Moon (du duo Ko Shin Moon) (Cosmic synth folk / sono mondiale)

Entrée libre

le réseau Technopol et La Villette s’associent pour développer le concept des ZUT – Zone d’Urgence Temporaire Artistique

Parc de la légion d’honneur Parc de la légion d’honneur, 93200 saint-denis Saint-Denis Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-21T18:00:00 2021-08-21T22:00:00