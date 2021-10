Toulouse Salle du Sénéchal Haute-Garonne, Toulouse Zoran Dukic Salle du Sénéchal Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Zoran Dukic Salle du Sénéchal, 3 décembre 2021, Toulouse. Zoran Dukic

Salle du Sénéchal, le vendredi 3 décembre à 20:00

### Concert de guitare Le guitariste croate Zoran Dukic est reconnu comme l’un des artistes les plus talentueux de notre époque, à la personnalité musicale forte et audacieuse. Sa maîtrise des dynamiques et sa recherche de nouvelles textures sonores font parler la guitare sous toutes ses facettes. Au programme : Jean Sébastien Bach, Astor Piazzolla, Dusan Bogdanovic, John Dowland, Stefen Goss… ### Plus d’infos [Site de l’association Toulouse Guitare ](https://www.toulouseguitare.fr/page/155357-artistes) ![]() ### Infos pratiques * Vendredi 3 décembre à 20h * La première partie de ce concert sera assurée par un(e) jeune guitariste.

De 12 à 18€. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Culture Salle du Sénéchal 17 Rue de Rémusat, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T20:00:00 2021-12-03T21:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Salle du Sénéchal Adresse 17 Rue de Rémusat, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Salle du Sénéchal Toulouse