Visite de l'exposition « Forêt contemporaine, la Nature s'invite au Musée » suivie d'un atelier créatif. Du petit au grand format, zoomez sur les petits détails et dézoomez pour peindre en grand ! Pour les enfants de 8 à 12 ans.

