Quelle est la part de réalité dans l’œuvre d’Alexandre Dumas ? Quelles furent ses sources pour l’écriture des aventures du plus célèbre des Gascons ? À l’issue de chaque zoom, profitez du concert proposé par un quatuor de flûtes traversières de l’école de musique de Grand Auch Cœur de Gascogne.

Port du masque obligatoire.

Rendez-vous au pied de la statue de d’Artagnan, sur l’escalier monumental, pour découvrir la vraie-fausse histoire de Charles de Batz de Castelmore. Escalier monumental 32000 Auch Auch Gers

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T15:50:00 2021-09-18T16:20:00

