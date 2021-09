Zoo – Jean Le Peltier – Saison T.U. T.U. Théâtre Universitaire, 29 septembre 2021, Nantes.

6 € à 16 € Sur réservation : tunantes.fr - 02 53 52 23 80 Représentations les 29 et 30 septembre 2021 à 20h

Théâtre. Imaginez trois jolis lacs de montagne. Très beaux, très frais. C’est là que vous donne rendez-vous Jean-Jean, un artiste naïf et désespéré, pour faire une chaîne humaine. Sympa. Accompagné de son assistant personnel, Pedro, un robot-caillou sur pattes à l’intelligence piratée, les seules personnes qu’ils croiseront par hasard ce seront finalement Gioia, sculptrice, lieutenant et dyscalculique, et Grégoire, un ingénieur obsolète aussi proche de la retraite que du suicide. Zoo, c’est l’histoire d’une rencontre entre ces trois êtres inadaptés à la modernité numérique, qui n’ont pour eux que leur intelligence d’humain. Sensible, oublieuse, maladroite, charmante et précieuse. Zoo c’est un peu l’occasion de se réconcilier avec les imperfections de nos capacités humaines. Un spectacle de Jean Le Peltier – Avec Marion Ménan et Jean Le Peltier Durée : 1h30 Public : à partir de 15 ans

T.U. Théâtre Universitaire, Nantes 44300

02 53 52 23 80 https://tunantes.fr