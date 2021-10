Erquy Cinéma d'Erquy Côtes-d'Armor, Erquy Zébulon le dragon et les médecins volants Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Zébulon le dragon et les médecins volants Cinéma d’Erquy, 3 novembre 2021, Erquy. Zébulon le dragon et les médecins volants

Cinéma d’Erquy, le mercredi 3 novembre à 17:00

Durée : 43min Réalisateur : Sean Mullen Synopsis : Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire Tagada et Zébulon le dragon. Une princesse médecin ? Le roi ne l’entend pas de cette oreille, mais Perle est bien décidée à mener la vie qu’elle a choisie. Retrouvez Zébulon le dragon et ses deux amis dans une nouvelle aventure !Programme :- La princesse et le bandit (4′)- Vive les mousquetaires ! (6′)- La princesse aux grandes jambes (8′)- Zébulon et les médecins volants (26′) aventure, Animation, Famille Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-03T17:00:00 2021-11-03T17:45:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Cinéma d'Erquy Adresse 1 rue du chemin vert,22430 erquy Ville Erquy lieuville Cinéma d'Erquy Erquy