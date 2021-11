Le Havre ZAZOUS Le Havre, Seine-Maritime SOIRÉE FANZINES « ON A FAIM » ZAZOUS Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Samedi 27 novembre, 18h00 SOIRÉE FANZINES « ON A FAIM » * Organisé par la fanzinothèque « Uzine » (hébergée aux Zazous) : Rencontre avec Jean-Pierre Levaray et Freid à propos du fanzine « On a faim ! » de Rouen.

+ exposition de couvertures du fanzines

+ DJ set *

samedi 27 novembre – 18h00 à 23h30

