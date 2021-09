Yves Bélorgey, en conversation avec Joanne Pouzenc Librairie Etudes, 29 septembre 2021, Toulouse.

Yves Bélorgey, en conversation avec Joanne Pouzenc

Librairie Etudes, le mercredi 29 septembre à 18:00

Yves Bélorgey élabore une pratique picturale fondée sur l’examen critique des immeubles d’habitation collectifs de l’architecture moderne des années 1950-1970. Ses oeuvres possèdent un caractère documentaire et constituent une tentative d’archiver un paysage urbain délaissé. Artiste et enseignant à l’ENSA Paris-Malaquais, il s’entretient avec Joanne Pouzenc, architecte et directrice de la Maison de l’Architecture Occitanie – Pyrénées, sur des questions de représentation en architecture, qu’il s’agisse de dessin ou de photographie. _Dans le cadre du Printemps de septembre, découvrez les peintures et dessins de Yves Bélorgey dans deux sites : au garage Bonnefoy – chez PPA architectes – et au CIAM._ _Conférence proposée par le Printemps de septembre avec le soutien de la Fondation des artistes._

Entrée libre et gratuite

Journées nationales de l’architecture

Librairie Etudes le mirail Toulouse Le Mirail Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T18:00:00 2021-09-29T19:00:00