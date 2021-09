Yseult + Yelsha Caen, 1 octobre 2021, Caen.

Yseult + Yelsha 2021-10-01 21:00:00 – 2021-10-01 Le Cargö 9 cours Caffarelli

Caen Calvados

Le Cargö reçoit Yseult et Yelsha en concert.

Yseult en Piano-voix

Yseult est le nouveau phénomène de la chanson française et en bouscule les codes. Après le succès de « Corps », elle nous bouleverse avec ses nouveaux singles « Bad Boy » et « Indélébile », premiers extraits de son EP BRUT.

« Brut », tel est le mot d’ordre de cette tournée piano-voix : la voix d’Yseult et l’interprétation juste et délicate au piano de Nino Vela nous transpercent d’émotions.

Quand simplicité rime avec beauté.

Yelsha

Yelsha est née à Cotonou au Bénin en 1997. Vers ses 11/12 ans, elle écrit ses premiers textes pour faire passer le temps avec ses potes et montrer qu’elle aussi, en tant que femme, pouvait kicker, rapper. Progressivement,elle développe une profonde affection pour l’écriture, les mélodies, les rythmes,

à tel point que la musique est devenue une extension d’elle, un besoin indispensable comme respirer ou se nourrir.

Mélomane jusqu’au plus profond de l’âme, Yelsha est un mélange de rap conscient;de Rnb; de Zouk; et bien d’autres, mais sa voix existe essentiellement pour défendre des

causes importantes qui lui tiennent à coeur. Elle se revendique artiste musicale plutôt que rappeuse

et/ou chanteuse.

Source : Le Cargö

Crédit photo : Thibault Theodore

Le Cargö reçoit Yseult et Yelsha en concert.

Yseult en Piano-voix

Yseult est le nouveau phénomène de la chanson française et en bouscule les codes. Après le succès de « Corps », elle nous bouleverse avec ses nouveaux…

+33 2 31 86 79 31 https://lecargo.fr/

Le Cargö reçoit Yseult et Yelsha en concert.

Yseult en Piano-voix

Yseult est le nouveau phénomène de la chanson française et en bouscule les codes. Après le succès de « Corps », elle nous bouleverse avec ses nouveaux singles « Bad Boy » et « Indélébile », premiers extraits de son EP BRUT.

« Brut », tel est le mot d’ordre de cette tournée piano-voix : la voix d’Yseult et l’interprétation juste et délicate au piano de Nino Vela nous transpercent d’émotions.

Quand simplicité rime avec beauté.

Yelsha

Yelsha est née à Cotonou au Bénin en 1997. Vers ses 11/12 ans, elle écrit ses premiers textes pour faire passer le temps avec ses potes et montrer qu’elle aussi, en tant que femme, pouvait kicker, rapper. Progressivement,elle développe une profonde affection pour l’écriture, les mélodies, les rythmes,

à tel point que la musique est devenue une extension d’elle, un besoin indispensable comme respirer ou se nourrir.

Mélomane jusqu’au plus profond de l’âme, Yelsha est un mélange de rap conscient;de Rnb; de Zouk; et bien d’autres, mais sa voix existe essentiellement pour défendre des

causes importantes qui lui tiennent à coeur. Elle se revendique artiste musicale plutôt que rappeuse

et/ou chanteuse.

Source : Le Cargö

Crédit photo : Thibault Theodore

dernière mise à jour : 2021-09-13 par