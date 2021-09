Laval Laval Laval, Mayenne YSEULT + 1RE PARTIE Laval Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne

YSEULT + 1RE PARTIE Laval, 30 septembre 2021, Laval. YSEULT + 1RE PARTIE 2021-09-30 – 2021-09-30 Le 6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis

Laval Mayenne Yseult est le nouveau phénomène de la chanson française et en bouscule les codes. Après le succès de «Corps», elle nous bouleverse avec ses nouveaux singles «Bad Boy» et «Indélébile», premiers extraits de son EP «Brut». «Brut», tel est le mot d’ordre de cette tournée piano-voix : la voix d’Yseult et l’interprétation juste et délicate au piano de Nino Vela nous transpercent d’émotions. Quand simplicité rime avec beauté. YSEULT + 1RE PARTIE | Chanson française / Piano +33 2 43 59 77 80 http://www.6par4.com/ Yseult est le nouveau phénomène de la chanson française et en bouscule les codes. Après le succès de «Corps», elle nous bouleverse avec ses nouveaux singles «Bad Boy» et «Indélébile», premiers extraits de son EP «Brut». «Brut», tel est le mot d’ordre de cette tournée piano-voix : la voix d’Yseult et l’interprétation juste et délicate au piano de Nino Vela nous transpercent d’émotions. Quand simplicité rime avec beauté. dernière mise à jour : 2021-09-22 par

Détails Catégories d’évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu Laval Adresse Le 6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis Ville Laval lieuville 48.07895#-0.77139