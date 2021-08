Chartres-de-Bretagne parc de loisirs Chartres-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine XY – Compagnie Dounia parc de loisirs Chartres-de-Bretagne Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne

parc de loisirs, le dimanche 26 septembre à 14:00

Pour cette nouvelle création Fatima Leghzal, artiste chorégraphique a fait appel aux danseurs de la compagnie Xtrem Fusion ainsi qu’à deux musiciens créateurs (batterie et saxophone). XY naît du désir d’expérimenter de nouvelles manières de fabriquer au sein de la compagnie en mettant chaque artiste au même niveau de choix artistique. Ce spectacle de danse reflète aussi une mosaïque d’expériences et de rencontres devant faire « un » le temps d’une création, tout en mettant en valeur le « je » de chacun des artistes pour faire place à un « nous ».

