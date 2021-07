XXXIVème Festival du Film Peplum Théâtre antique d’Arles, 16 août 2021-16 août 2021, Arles.

**Peplum, une aventure historique et cinématographique** Conscients de l’importance de la Culture dans notre société, les bénévoles de l’association Peplum ont à cœur de proposer et renouveler ce festival qui valorise des disciplines intimement liées : **Histoire**, **Cinéma** et **Littérature**. Pour vous plonger dans l’ambiance, avant les projections tant attendues, les **« Apéro-rencontres »** et les **« Ciné-clubs »** permettront à des spécialistes de renom ou à des jeunes chercheurs de partager leur savoir et d’échanger avec le public dès 18h30 dans un cadre informel et convivial sur des thématiques liées au film du soir. Juste avant la tombée de la nuit, les **« Préludes »** donneront le champ libre à de nombreux artistes qui exprimeront leurs talents. Une semaine riche vous attend, rythmée par des animations diversifiées, agrémentée par une buvette avec snacking sucré/salé à base de produits locaux en partenariat avec **De natura rerum** et organisée dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. De belles soirées en perspective, idéales pour clôturer vos journées romaines du Festival **« Arelate, journées romaines d’Arles »**. **Une programmation pour tous les publics** L’équipe du festival vous réserve un programme qui s’adresse à tous, composé de six soirées exceptionnelles alliant tradition et modernité, des grands classiques du péplum aux blockbusters des années 2000, en passant par un dessin animé familial, sans oublier la soirée “hors frontières” qui ouvre vers des genres cinématographiques proches du péplum. **Au programme cette année** Lundi – **Soirée Epopée « Le choc des Titans »** (2010) Mardi – **Soirée Familiale « La Reine Soleil »** (2007) Mercredi – **Soirée Mythologie « Hercule contre les vampires »** (1961) Jeudi – **Soirée Grand classique « Jules César »** (1953) Vendredi – **Soirée Hors frontières « John Carter »** (2012) Samedi – **Soirée Chef d’œuvre « Les Dix Commandements »** (1956) **Billetterie** En ligne, sur le site internet du festival : [[www.festival-peplum.fr](www.festival-peplum.fr)](www.festival-peplum.fr) En journée au point info du festival, place de la République À partir de 20h à l’entrée du Théâtre antique **Dispositif sanitaire pour vous accueillir en toute sécurité** L’équipe du festival adapte son dispositif sanitaire aux mesures en vigueur afin de garantir la sécurité de tous. Retrouvez-les en détail sur le site internet du festival. Il est conseillé d’utiliser la billetterie en ligne pour réduire la file d’attente et les contacts le soir venu à l’entrée du théâtre. **L’association et le festival** Le Festival du Film Peplum a été créé en 1987 dans le but d’organiser un évènement autour du Cinéma axé sur le thème de l’Antiquité. Depuis quatre ans, l’équipe « Peplum nouvelle génération » apporte modernité et souffle nouveau à une association trentenaire. La manifestation est aussi un temps fort du Festival **« Arelate, journées romaines d’Arles »** que l’association Peplum a contribué à créer.

Tarif plein : 7 €, Tarif réduit : 5 €, Pass 3 soirées : 15 €, Pass 6 soirées : 25 €

Voyage et émotions seront au rendez-vous de cette XXXIVème édition du festival, avec un programme éclectique de films péplum projetés en plein air sur écran géant, au coeur du Théâtre antique d’Arles.

