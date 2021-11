Xavier Grall, un écrivain breton Bibliothèque municipale le Blé en Herbe, 11 décembre 2021, Erquy.

Xavier Grall, un écrivain breton

Bibliothèque municipale le Blé en Herbe, le samedi 11 décembre à 17:30

Journaliste, poète, romancier, Xavier Grall est un écrivain majeur en Bretagne. Il n’a eu de cesse de clamer son identité bretonne, de chanter son pays, une Bretagne vivante, ardente, résolument moderne. Ses textes ont eu sur beaucoup l’effet d’une révélation et c’est donc avec joie que nous accueillerons Olivier Macaux, pour une conférence sur l’homme et son œuvre, 40 ans jour pour jour après sa mort. J’évoquerai dans cette conférence la vie et l’œuvre de Xavier Grall, mort en 1981. Journaliste par nécessité mais écrivain par vocation, Xavier Grall connaît lors de la guerre d’Algérie les méfaits de la violence coloniale. A partir de cette expérience fondatrice, il ne cessera plus de combattre pour la liberté, comme en témoigne sa défense vigoureuse de la culture bretonne dans les années 70. J’évoquerai ainsi les multiples facettes de Grall : l’écrivain chrétien à la langue somptueuse dans la lignée de Bloy et de Bernanos, le poète aux fulgurances inouïes poursuivant l’aventure de Rimbaud ou le romancier lyrique sondant les plaies de la guerre dans Cantique à Melilla. Je parlerai aussi du chroniqueur extraordinaire du quotidien, de la vie familiale ou de l’actualité la plus immédiate et du polémiste intransigeant qui, dans Le cheval couché, jugeant Pierre-Jakez Hélias trop passéiste, célébrait une Bretagne vivante et mystique. **Olivier Macaux**

accès gratuit, réservation recommandée

Conférence d’Olivier Macaux

