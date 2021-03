Étel Église Notre-Dame-des-Flots Étel Xavier de Langlais Église Notre-Dame-des-Flots Étel Catégorie d’évènement: Étel

Église Notre-Dame-des-Flots, le samedi 27 mars à 14:30

Xavier de Langlais et la langue bretonne ; ses écrits, ses travaux linguistiques.

Animé par Glenn Gouthe, enseignant de breton, doctorant Université de Rennes II.

(traduction simultanée disponible pour les non-bretonnants. Église d’Etel,

14 h 30.

Co-organisé par Ar Vammenn, Harmonie Orgue d’Etel, Ti Douar Alre et la Ville d’Étel.

Gratuit.

Conférence en breton de Glenn Gouthe Église Notre-Dame-des-Flots Ruelle de l’Église, 56410 Étel Étel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-27T14:30:00 2021-03-27T17:00:00

