Workshop – Image analysis beyond border En ligne / online, 16 juin 2021-16 juin 2021, Paris.

Workshop – Image analysis beyond border

En ligne / online, le mercredi 16 juin à 11:00

Rejoignez l’atelier et écoutez les présentations sur les ressources d’imagerie et d’analyse de tissus et de cellules, d’imagerie multimodale, etc. Assistez à la session thématique virtuelle, posez vos questions, affichez votre propre poster numérique (plus d’informations sur les posters seront bientôt disponibles), ou mêlez-vous simplement dans l’espace de réunion virtuel en écoutant les discussions dans les différentes salles et en regardant les posters. Date : 18/06/2021 (11:00 – 16:00) Cible : Tous les étudiants et personnels de l’université européenne EUGLOH intéressés Hôte : Lund University Plus d’information [ici](https://www.eugloh.eu/events/workshop-image-analysis-beyond-border)

sur inscription – jusqu’au 16/06/2021

Welcome to a full-day workshop organised by HALOS-QIM-CIPA-CSSB!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-16T11:00:00 2021-06-16T16:00:00