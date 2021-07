Women Metronum Academy Festival 2021 // Claire Laffut + Laura Cahen Le Metronum, 29 septembre 2021, Toulouse.

Women Metronum Academy Festival 2021 // Claire Laffut + Laura Cahen

Le Metronum, le mercredi 29 septembre à 20:00

### **Mercredi 29 septembre de 20h à 23h :** En ouverture du festival le mercredi 29 septembre, nous sommes fier.e.s de vous présenter les concerts de [Claire Laffut et Laura Cahen](https://www.facebook.com/events/328357152239842/) ! LAURA CAHEN ———– Avec “Une fille”, [Laura Cahen](https://www.facebook.com/lauracahen) signe plus qu’un deuxième album. C’est un manifeste. Une affirmation d’elle-même, sans détours, de sa personnalité artistique comme de sa sexualité. Elle n’a jamais aussi bien chanté, et, surtout, ne s’est jamais aussi bien racontée. Remontons rapidement aux sources de Laura. L’enfance mélomane à Nancy, l’apprentissage du piano, du violon, de la guitare, du chant… Un premier EP paraît en 2012. L’année suivante, elle est lauréate du FAIR. Ses tournées la mènent jusqu’en Chine et Saint-Pierre-et-Miquelon. Son premier album, Nord, réalisé avec Samy Osta (Juniore, Rover, Feu ! Chatterton), investit la scène française en 2017. Son timbre comme son écriture frappent immédiatement le public. Mais sa voix (sa voie, également !), Laura l’envisage autrement. Pour son second disque, elle choisit de travailler avec Dan Lévy, moitié de feu The Do et producteur émérite. [https://www.youtube.com/watch?v=2Zf_MbaTxww&ab_channel=lauracahen](https://www.youtube.com/watch?v=2Zf_MbaTxww&ab_channel=lauracahen) **_______________** ———————————- CLAIRE LAFFUT ————- [Claire Laffut](https://www.facebook.com/clairelaffut/) fait de la pop française, sans stratégie aucune, le choix est organique, la voie naturelle. Elle y glisse élégamment des influences de world music. Ses envies vagabondent du côté du dansant, du vivant, du pas trop parfait, elle aime ça. Ses références s’ancrent dans la musique de Lizzy Mercier Descloux, elle se demande comme elle où sont passées les gazelles. Ses textes chuchotent ses peurs, ses vertiges, ses audaces. Ne taisent pas ses désillusions ni les guerres menées tambour battant, le front haut. [https://www.youtube.com/watch?v=Swm0hyL23YI&ab_channel=ClaireLaffutVEVO](https://www.youtube.com/watch?v=Swm0hyL23YI&ab_channel=ClaireLaffutVEVO) **Billetterie (12 / 16€) :** [**[https://metronum.festik.net/claire-laffut-laura-cahen/1](https://metronum.festik.net/claire-laffut-laura-cahen/1)**](https://metronum.festik.net/claire-laffut-laura-cahen/1) — Nos partenaires : shesaid.so France, La Petite, l’Institut Supérieur des Arts de Toulouse, la Casa Encendida de Madrid, l’Institut Français, la Fondation Demathieu et Bard, et le Centre National de la Musique – CNM. — **Billetterie Pass Festival (32 / 44€) :** [**[https://metronum.festik.net/pass-festival-women-metronum-academy-festival/1](https://metronum.festik.net/pass-festival-women-metronum-academy-festival/1)**](https://metronum.festik.net/pass-festival-women-metronum-academy-festival/1) Event Facebook : [[https://www.facebook.com/events/166210925411882](https://www.facebook.com/events/166210925411882)](https://www.facebook.com/events/166210925411882) — Pass sanitaire obligatoire Plus d’informations sur : [[https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)

Billetterie (12 / 16€) : https://metronum.festik.net/claire-laffut-laura-cahen/1

Nous sommes ravi.e.s de vous dévoiler le Women Metronum Academy Festival du 29 septembre au 2 octobre prochain !

Le Metronum Metronum, 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T20:00:00 2021-09-29T23:00:00