WINE, TAPAS & MUSIC Zellenberg, 6 août 2021, Zellenberg.

WINE, TAPAS & MUSIC 2021-08-06 19:00:00 – 2021-08-06 23:00:00

Zellenberg Haut-Rhin Zellenberg

On vous emmène voyager à New York avec le fameux Burger :

– Pain de l’Enfariné, steak de faux filet de bœuf (Alsace), cheddar, oignons confits, tomate, salade, aïoli, frites 14 €

– Les végés, manifestez-vous lors de la réservation

– Dessert 4,50 €

“Cuisine Urbaine et locale.”

100% frais, 100% local, 100% fait maison.

Une sélection de vins vous sera proposée au verre ou à la bouteille ainsi qu’un choix de boissons non alcoolisées.

Nombre de places limitées

Passez une belle soirée entre amis ou en famille les vendredis dans la Maison Jean Huttard. Chaque semaine un nouveau menu vous est proposé par un food truck, accompagné par les vins du domaine.

+33 3 89 47 90 49

