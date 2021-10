Wine calling, le vin se lève Giromagny, 15 novembre 2021, Giromagny.

EUR Depuis quelques années, le monde du vin est en pleine effervescence,bousculé par une contre-culture comme le rock a pu l’être par le punk en son temps. Un peu partout en France, et plus particulièrement en Occitanie, de joyeux rebelles ont investi nos terroirs pour inventer le vin qu’ils aiment: naturel et sans artifice. Bien plus qu’un vin bio, c’est un vin d’émotion et de réaction, un vin qu’aucun label ne régit, un vin libre.

Séance en présence du réalisateur Bruno Sauvard. Sur réservation en ligne

https://www.territoiredebelfort.fr/evenements/le-mois-du-film-documentaire

