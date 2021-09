Will Barber Cargo de Nuit, 22 octobre 2021, Arles.

Will Barber

Cargo de Nuit, le vendredi 22 octobre à 21:30

Une immuable salopette en jean en guise d’uniforme, une barbe soigneusement taillée en écho à son nom de scène et une sensibilité blues à faire frémir les oreilles les plus exigeantes : telle est la recette de Will Barber, force tranquille du rock hexagonal. Le gaillard originaire de Narbonne a été révélé par la saison 6 de The Voice en 2017 où il a laissé entrevoir son univers avec une reprise de “Another brick in the wall”. 80 millions de vues plus tard, il prend la route et enchaîne les concerts à travers l’Europe pour défendre “Alone”, son premier album solo. Sur scène, Weissenborn à la main ou lap steel sur les genoux “façon Ben Harper”, Will Barber convoque avec humilité les grands esprits du blues et de la country ; les Stones et Pink Floyd en tête.

Réservations : https://shotgun.live/events/290349/shop?back=venues

Will Barber convoque avec humilité les grands esprits du blues et de la country, les Stones et Pink Floyd en tête.

Cargo de Nuit 7 avenue Sadi-Carnot 13200 Arles Arles Les Alyscamps Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-22T21:30:00 2021-10-22T22:45:00