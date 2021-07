Wendy Cornu – répétition publique Caen, 16 décembre 2021-16 décembre 2021, Caen.

Wendy Cornu – répétition publique 2021-12-16 19:00:00 19:00:00 – 2021-12-16 20:00:00 20:00:00 Centre chorégraphique national de Caen en Normandie 13 rue du Carel

Caen Calvados

Voir la musique et entendre la danse, telle est la proposition de Volutes où chaque danseur improvise en direct, poussé par la dynamique du son.

Une traduction instantanée du son dans les corps, voilà ce que cherche Wendy Cornu dans Volutes. Lauréate du concours des Danses élargies 2020 pour ce projet, la chorégraphe, dont la recherche est depuis plusieurs années totalement induite par la musique, évoque le «génome du son». Le danseur se fait ici improvisateur. Poussé par les propriétés dynamiques du son, l’énergie, les sensations qu’il en perçoit, il développe sa propre expertise, explore et compose en direct une structure singulière qui définit son organisation corporelle et spatiale, ainsi que sa relation aux autres danseurs-instruments.

La chorégraphie se dessine à partir de toutes ces compositions instantanées, elles-mêmes nourries d’une recherche commune menée en répétition. Initié à Royaumont avec trois interprètes, le processus de création de Volutes, qui engagera au final dix danseurs sur le plateau, s’inspire de l’ensemble polyphonique médiéval, jouant de l’unisson, explorant la forme du contrepoint et de l’harmonie. Chaque danseur devient une voix corporelle et musicale qui s’exprime dans sa singularité et fait résonner l’espace qui se compose.

