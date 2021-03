Muchedent Muchedent Muchedent, Seine-Maritime Week-end randonnée en connexion avec la nature Muchedent Catégories d’évènement: Muchedent

Muchedent Seine-Maritime Muchedent Venez vous échappez au cours d’un week-end en randonnée accompagnée, en connexion avec la nature au cours de laquelle

> Vous découvrirez la Forêt domaniale d’Eawy, participerez à un atelier –dégustation de plantes sauvages comestibles.

Après cette première journée, vous serez accueillis à la ferme du Pollet pour la nuit ou vous testerez le gamping.

Pour votre dîner, Sébastien le chef, du Restaurant le Relais Saint-Ribert, vous initiera à l’art culinaire pour la réalisation d’une recette, puis vous dégusterez un menu complet !

Vous observerez les étoiles, les planètes et la voie lactée avec le concours de l’association astro-caux.

Après une bonne nuit, poursuivez votre randonnée en passant par la Vallée de la Scie, découvrez les vestiges du Château Gauthier Giffard, les paysages de la Varenne et retrouver votre point de départ à Muchedent.

Boucle de 32 km, incluant l'accompagnement, la nuitée, le dîner, le petit déjeuner, l'atelier botanique, l'atelier culinaire, l'atelier observation, le pique-nique du dimanche. En raison des conditions sanitaires actuelles, l'animation sera proposée avec le respect des gestes barrières. Les inscriptions sont obligatoires et le nombre de participants est limité.

Après cette première journée, vous serez accueillis à la ferme du Pollet pour la nuit ou vous testerez le gamping.

Pour votre dîner, Sébastien le chef, du Restaurant le Relais Saint-Ribert, vous initiera à l'art culinaire pour la réalisation d'une recette, puis vous dégusterez un menu complet !

Vous observerez les étoiles, les planètes et la voie lactée avec le concours de l'association astro-caux.

Après une bonne nuit, poursuivez votre randonnée en passant par la Vallée de la Scie, découvrez les vestiges du Château Gauthier Giffard, les paysages de la Varenne et retrouver votre point de départ à Muchedent.

Boucle de 32 km, incluant l'accompagnement, la nuitée, le dîner, le petit déjeuner, l'atelier botanique, l'atelier culinaire, l'atelier observation, le pique-nique du dimanche. En raison des conditions sanitaires actuelles, l'animation sera proposée avec le respect des gestes barrières. Les inscriptions sont obligatoires et le nombre de participants est limité.

