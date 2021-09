Beauzac Beauzac Beauzac, Haute-Loire week end nature, bien être et partage Beauzac Beauzac Catégories d’évènement: Beauzac

Haute-Loire

week end nature, bien être et partage Beauzac, 24 septembre 2021, Beauzac. week end nature, bien être et partage 2021-09-24 – 2021-09-26 le sequoia confolent

Beauzac Haute-Loire Beauzac EUR 250 280 Rendez-vous pour un week end nature, bien être et partage. Au programme viniyoga, randonnée pleine conscience, outils bien être, médiation, ateller écriture. Nombre de places limité. Renseignements et réservations par email : viniyoga.lyon@gmail.com viniyoga.lyon@gmail.com dernière mise à jour : 2021-09-16 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

Détails Catégories d’évènement: Beauzac, Haute-Loire Autres Lieu Beauzac Adresse le sequoia confolent Ville Beauzac lieuville 45.25796#4.13926