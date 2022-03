Week-end national de comptage des oiseaux des jardins Talant Talant Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Talant

Week-end national de comptage des oiseaux des jardins Talant, 28 mai 2022, Talant. Week-end national de comptage des oiseaux des jardins Talant

2022-05-28 – 2022-05-29

Talant Côte-d’Or EUR Réservez une heure de votre week-end pour compter les oiseaux de votre jardin (ou à proximité) !

Plus d’infos sur www.oiseauxdesjardins.fr cote-dor@lpo.fr Réservez une heure de votre week-end pour compter les oiseaux de votre jardin (ou à proximité) !

Plus d’infos sur www.oiseauxdesjardins.fr Talant

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Talant Autres Lieu Talant Adresse Ville Talant lieuville Talant Departement Côte-d'Or

Talant Talant Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/talant/

Week-end national de comptage des oiseaux des jardins Talant 2022-05-28 was last modified: by Week-end national de comptage des oiseaux des jardins Talant Talant 28 mai 2022 Côte-d'Or Talant

Talant Côte-d'Or