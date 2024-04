Expo-atelier avec l’École Nationale Supérieure de Paysage de Versailles On Va Ouche ? La Lampisterie Gissey-sur-Ouche, samedi 27 avril 2024.

Expo-atelier avec l’École Nationale Supérieure de Paysage de Versailles On Va Ouche ? La Lampisterie Gissey-sur-Ouche Côte-d’Or

Les étudiants de l’École Nationale Supérieure de Paysage de Versailles se sont intéressés à notre territoire et présentent leurs travaux et analyses allant de Panthier jusqu’à Plombières-les-Dijon.

Ils proposent également un atelier constitué de trois équipes, afin de permettre à chacun de proposer sa carte sensible de ce territoire de la Vallée de l’Ouche au sens très large.

Cet atelier s’adresse aussi bien aux familles, aux adultes, aux habitants présents depuis plusieurs années ou aux nouveaux arrivants. Le but est de mélanger les regards et les points de vues.

A l’issue de l’atelier, les travaux des équipes seront ensuite mis en commun et commentés par les participants et les étudiants.

Afin de composer les équipes, la participation est soumise à inscription avant le 18 avril à l’adresse de la CCOM accueil@ouche-montagne.fr / 03 80 49 77 43.

Programme de l’après-midi

Accueil du public vers 14h30

Présentation du travail des étudiants 15h00

Constitution des équipes 15h45

Début du jeu 16h00

Restitution et pot 17h00

» Parisien.ne.s, Palois.e.s, Italien, et Bourguignon.e.s, mais toutes et tous étudiant.e.s à l’école du paysage, se sont retrouvés pour découvrir ensemble la vallée de l’Ouche et ses environs ! C’est avec une carte déroulée sur le capot de la voiture que la question se pose mais en fait, on va Ouche ? Par quoi commencer ? La décision est prise ! Nous prendrons la première sortie de l’A38 pour explorer les divers monts boisés qui se dressent à perte de vue. A travers une carte d’atlas des paysages de la Vallée de l’Ouche, nous avons tenté de la cartographier afin de retranscrire ses paysages si particuliers.

Nous vous invitons à vous joindre à nous autour d’un jeu interactif de cartographie sensible au cœur de cette vallée emblématique. A travers une exposition de cartes, photos et croquis réalisés par les étudiants, vous découvrirez les nuances et les subtilités des paysages qui caractérisent ce territoire. En échangeant avec les habitants de la vallée, nous cherchons à mieux comprendre les diverses perceptions et expériences qui façonnent ce territoire de l’Ouest-Dijonnais. Vous aurez l’opportunité de partager vos connaissances, vos histoires et vos liens personnels avec ces paysages. »

Cartes Par le biais d’un tirage au sort de 3 cartes thématiques, les cartes induisent des pistes de réflexions sur le territoire et elles dirigent les équipes à esquisser une vision sensible et problématisée de leurs unités. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 14:30:00

fin : 2024-04-27

La Lampisterie Ancienne Gare

Gissey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté accueil@ouche-montagne.fr

L’événement Expo-atelier avec l’École Nationale Supérieure de Paysage de Versailles On Va Ouche ? Gissey-sur-Ouche a été mis à jour le 2024-03-28 par OT Ouche et Montagne