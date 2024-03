Exposition « Le Pop-Up » Bibliothèque municipale Sainte-Marie-sur-Ouche, samedi 27 avril 2024.

Exposition « Le Pop-Up » Bibliothèque municipale Sainte-Marie-sur-Ouche Côte-d’Or

Venez découvrir tous les secrets des livres animés !

Une exposition sur les livres pop-up et toutes leurs particularités, de leur histoire à leur création.

Basée sur le livre pop-up Liberté, découvrez l’évolution des livres animés à travers le célèbre poème du poète Paul Eluard.

Exposition réalisée par les étudiants de l’IUT Information-Communication de Dijon, parcours Métiers du Livre et du Patrimoine.

En résonance avec l’univers d’Anne-Sophie Baumann, auteure jeunesse invitée du festival « Ça Papote ! » organisé par la Médiathèque Côte d’Or, service lecture publique du Conseil Départemental, la CC Ouche & Montagne, et la bibliothèque de Sainte-Marie-sur-Ouche. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-05-06

Bibliothèque municipale 112, Grande rue

Sainte-Marie-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté biblio.saintemarie@ouche-montagne.fr

L’événement Exposition « Le Pop-Up » Sainte-Marie-sur-Ouche a été mis à jour le 2024-03-15 par OT Ouche et Montagne