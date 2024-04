Salon des brasseurs Cave de SOMBERNON. Sombernon, samedi 27 avril 2024.

Salon des brasseurs Cave de SOMBERNON. Sombernon Côte-d’Or

Après le succès de notre grand salon de vignerons en décembre nous sommes heureux de réitérer avec nos amis brasseurs, comme la dernière fois l’entrée et libre et la dégustation gratuite.

Ce salon des bières, c’est l’occasion de vous inviter à rencontrer une dizaine de brasseurs avec lesquels nous travaillons depuis quelques années.

Cet évènement vous permettra d’échanger avec les artisans qui produisent les bières que nous avons en rayons. Ce sont tous des personnages passionnés, et passionnant lorsqu’ils parlent de leur travail, ils vous feront découvrir la grande variété des breuvages qu’ils concoctent et vous pourrez déguster avec eux, comme lors des salons professionnels habituellement réservé aux cavistes.

De notre côté, c’est un peu l’inauguration de notre nouvelle activité, la location de tireuse à bière, nous sommes maintenant prêts à envoyer la pression dans tout le territoire, grâce à notre parc, de tireuses, flambant neuf et dernier cri.

Samedi 27 avril pour pourrez observer le fonctionnement d’une machine et découvrir notre magnifique sélection de bières en fûts, il y en a pour tous les goûts, nous prévoyons une très large gamme pour satisfaire tous vos besoins.

Vous pouvez d’ores et déjà nous contacter pour réserver nos tireuses, pour tous vos événements associatifs, professionnels, familiaux et amicaux.

Nous sommes en pleine ébullition, avec les préparatifs et dans l’attente de vous accueillir le plus nombreux possible pour cet évènement sur le thème de la MOUSSE !!!! 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:30:00

fin : 2024-04-27 19:00:00

Cave de SOMBERNON. 4 Place Bénigne Fournier

Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@lacavedecamille.fr

L’événement Salon des brasseurs Sombernon a été mis à jour le 2024-04-08 par COORDINATION CÔTE-D’OR