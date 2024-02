JAZZ’O VERRE BEAUNE “Jazz New Orléans“ samedi 27 avril 2024 Beaune, samedi 27 avril 2024.

Dans le centre historique de 11 heures à 13 heures vous pourrez assister à des animations jazzies gratuites.

Son « Jazz New Orleans » en déambulation avec deux groupes

– Riverboat Stomper Dixie Band

– The Golden Coasters

et sous le kiosque de la Place Carnot le groupe « Born to be a swing »

Ces animations gratuites viendront vous préparer à vivre le mardi 30 avril la journée Internationale du Jazz avec une superbe soirée aux Ateliers du Cinéma à Beaune.

Billet pour la soirée du 30 avril en vente sur

https://www.helloasso.com/associations/jazz-o-verre-beaune/evenements/les-saxos-du-printemps-30-avril-journee-internationale-du-jazz-2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 11:00:00

fin : 2024-04-27 13:00:00

PLACE CARNOT et dans les Rues de Beaune

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

