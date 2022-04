Week-end inaugural du golf originel du Sorbier Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Catégories d’évènement: Dordogne

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Week-end inaugural du golf originel du Sorbier Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 21 mai 2022, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac. Week-end inaugural du golf originel du Sorbier Golf originel du Sorbier 336 Lieu-dit Le Puridier Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

2022-05-21 – 2022-05-22 Golf originel du Sorbier 336 Lieu-dit Le Puridier

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne Samedi 16 Mai :

De 16h à 18h30, présentation de l’association. Découverte du Golf- Accès gratuit au parcours

De 18h30 à 19h30, pot offert par Sorb’act

19h30, Auberge espagnol A la nuit, golf nocture, places limitées

Lots offerts par l’atelier de l’Armoise – Famille Cardon

(membre asso 10€, 15€ pour les visiteurs) Dimanche 22 Mai:

Marché d’Artisans

Penser à vous inscrire Buvette ouverte tout le week-end Samedi 16 Mai :

De 16h à 18h30, présentation de l’association. Découverte du Golf- Accès gratuit au parcours

De 18h30 à 19h30, pot offert par Sorb’act

19h30, Auberge espagnol A la nuit, golf nocture, places limitées

Lots offerts par l’atelier de l’Armoise – Famille Cardon

(membre asso 10€, 15€ pour les visiteurs) Dimanche 22 Mai:

Marché d’Artisans

Penser à vous inscrire Buvette ouverte tout le week-end +33 6 86 83 53 75 Samedi 16 Mai :

De 16h à 18h30, présentation de l’association. Découverte du Golf- Accès gratuit au parcours

De 18h30 à 19h30, pot offert par Sorb’act

19h30, Auberge espagnol A la nuit, golf nocture, places limitées

Lots offerts par l’atelier de l’Armoise – Famille Cardon

(membre asso 10€, 15€ pour les visiteurs) Dimanche 22 Mai:

Marché d’Artisans

Penser à vous inscrire Buvette ouverte tout le week-end https://www.golfodusorbier.com/

Golf originel du Sorbier 336 Lieu-dit Le Puridier Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Autres Lieu Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Adresse Golf originel du Sorbier 336 Lieu-dit Le Puridier Ville Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac lieuville Golf originel du Sorbier 336 Lieu-dit Le Puridier Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Departement Dordogne

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouffignac-saint-cernin-de-reilhac/

Week-end inaugural du golf originel du Sorbier Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 2022-05-21 was last modified: by Week-end inaugural du golf originel du Sorbier Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 21 mai 2022 Dordogne Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne