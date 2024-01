Châteaux en fête Château de Bellussière Château de Bellussière Rudeau-Ladosse, samedi 27 avril 2024.

Châteaux en fête Château de Bellussière Château de Bellussière Rudeau-Ladosse Dordogne

DEAMBULATION DE VOITURES ANCIENNES

Samedi 27 Avril: Les Vedettes arrivent à partir de 11H (Club vedette France, section Aquitaine)

Samedi après-midi les vedettes se promènent et visitent les châteaux environnants

Dimanche 28 Avril: Les Tractions arrivent dans la matinée ( Club La Traction du Périgord )

Les Vedettes et les Tractions se font admirer et se promènent et visitent les châteaux environnants

Gratuit

Cette animation est prévue en extérieur sans possibilité de repli à l’intérieur en cas de mauvais temps

Château de Bellussière 163 route du roc du diable

Rudeau-Ladosse 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@bellussiere.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 11:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00



