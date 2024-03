Tao RAVAO & Vincent BUCHER à Saint-Vincent-sur-l’Isle (24) Salle des fêtes Saint-Vincent-sur-l’Isle, vendredi 26 avril 2024.

Tao RAVAO & Vincent BUCHER à Saint-Vincent-sur-l’Isle (24) Afro-Blues malgache Vendredi 26 avril, 20h30 Salle des fêtes

Début : 2024-04-26T20:30:00+02:00 – 2024-04-26T22:30:00+02:00

Fin : 2024-04-26T20:30:00+02:00 – 2024-04-26T22:30:00+02:00

Programmation de la saison culturelle Juste pour vous de la CCILAP.

Musique du monde.

Tao Ravao : valiha, kabosy, banjo, mandoline

Vincent Bucher : Harmonica

Tao RAVAO & Vincent BUCHER

« Partenaires depuis trente ans, le poly-instrumentiste Tao Ravao et l’harmoniciste Vincent Bucher font partie des rares musiciens français à avoir créé une veine originale en alliant le blues populaire à des rythmes et des formes de chanson empruntés à Madagascar, à l’Afrique ou aux Caraïbes.

Un temps musicien de rue à Paris, Tao Ravao est devenu dingue de blues à 20 ans. La musique malgache vient ensuite. «Ma découverte date de 1988, quand je suis retourné à Madagascar, je suis parti en brousse et j’ai vu mes cousins jouer de la kabosy (guitare malgache). C’est le rythme qui m’a tué tout de suite, et puis le son». Le choc portera à conséquence.

Vincent Bucher débute l’harmonica à seize ans et se fait remarquer par l’harmoniciste afro américain Sugar Blue qui l’encourage et l’initie à la scène. Il accompagne de grands noms, Louisiana red, Jimmy Johnson, Eddie C Campbell,puis Bill Deraime, Patrick Verbeke ou Charlélie Couture. Lors de ses voyages en Afrique il explore le cousinage entre blues et musiques de là bas avec entre autres Boubacar Traoré.

L’époustouflante virtuosité de ces deux musiciens, la richesse de leur parcours musical et leur complicité fait de chacun de leurs concerts un voyage ou l’embarquement est immédiat. »

Nouvel album : PIMENT BLEU (Budamusique)

http://taoravao.com/

https://youtu.be/M6IomtkWnto

Un concert annoncé sur l’Agenda de Madagascar-musiques.net

MADAGASCAR Afro-Blues