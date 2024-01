Stage de Communication consciente Module 1 Le lien à soi bourg Saint-Pierre-de-Frugie, samedi 24 février 2024.

Stage de Communication consciente Module 1 Le lien à soi bourg Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 10:00:00

fin : 2024-02-25 17:00:00

La Communication Consciente est un processus simple, cependant, sa mise en pratique bouleverse souvent nos modes habituels de communication. C’est pourquoi l’apprentissage en groupe facilite l’expérimentation.

Dans ce module nous explorons les fondamentaux de la communication consciente ainsi que les bases de la CNV.

Nous pratiquons le processus :

Observation

Sentiment

Besoin

Demande

En se reliant à nos sentiments et nos besoins, nous reprenons le pouvoir d’agir sur nos émotions (et ne plus en laisser la responsabilité aux autres ou à la situation).

Ce processus nous permet de nous connecter à ce qui nous touche, de pouvoir l’exprimer et ainsi débloquer à la fois les tensions intérieures et extérieures.

Ce processus est simple mais nécessite de la pratique pour le rendre fluide et naturel.

bourg Le Sonneur, salle le Nichoir

Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



