Châteaux en fête – Repaire de la Vergne 109 impasse de la Vergne Mareuil en Périgord, 1 décembre 2023, Mareuil en Périgord.

Mareuil en Périgord,Dordogne

RECITAL LES « QUATR’ELLES »

Elles sont quatre filles, avec leur envie et leur plaisir de chanter du jazz et de la chanson française. Pour nous entrainer et partager un très grand moment convivial d’humour, de rêve, de tendresse et de SWING!

Au chapeau

Cette animation est prévue en intérieur

Réservation non requise.

109 impasse de la Vergne Repaire de la Vergne

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



RECITAL LES « QUATR’ELLES

They are four girls, with their desire and pleasure to sing jazz and French chanson. They’ll take us along and share a great moment of humor, dreams, tenderness and SWING!

Au chapeau

This event is indoors

Reservations not required

RECITAL LES « QUATR’ELLES

Son cuatro chicas, con sus ganas y su placer de cantar jazz y chanson francesa. Nos acompañarán y compartirán un gran momento de humor, sueños, ternura y ¡SWING!

Au chapeau

Este espectáculo es en sala

No es necesario reservar

RECITAL LES « QUATR’ELLES » (DIE VIER FRAUEN)

Sie sind vier Mädchen, die Lust und Freude daran haben, Jazz und französische Chansons zu singen. Sie wollen uns mitreißen und einen sehr großen Moment voller Humor, Träume, Zärtlichkeit und SWING teilen!

Der Hut

Diese Veranstaltung ist für Innenräume vorgesehen

Reservierung nicht erforderlich

